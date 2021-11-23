نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تطورات جديدة” خطوات تثبيت واتساب الذهبي للأندرويد الإصدار الأخير 2021 Whatsapp Gold في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم خطوات تثبيت واتساب الذهبي للأندرويد الإصدار الأخير حيث أصبح الآن الواتساب الذهبي واحد من أهم التطبيقات اللازمة على هاتفك، كما أن الكثير يفضله عن التطبيق الأصلي لسهولة تحميله ولوجود الكثير من المميزات والخدمات التي يقدمها عن غيره من الإصدارات، وخلال موضوعنا سنحاول في توضيح مميزات وخطوات تثبيت واتساب الذهبي بسهولة على جميع أنظمة التشغيل المختلفة، دعونا نتعرف عليه.

خطوات تثبيت واتساب الذهبي للأندرويد الإصدار الأخير

يمكنك أن تتعرف الآن بشكل مبسط على خطوات تثبيت واتساب الذهبي بكل سهولة على هاتفك، فهو يعتبر من أكثر البرامج المميزة والذي يحمل عدة مميزات بداخله، وتأتي بهذا الشكل:

الخطوة الأولى

نبدأ أولاً بمسح النسخة القديمة من الواتساب الذهبي، ومن ثم البدء في تحميل النسخة الجديدة منه بكل سهولة، بمجرد الضغط على الرابط سيتم تحويلك بشكل تلقائي إلى صفحة التحميل.

الخطوة الثانية

سيتم إكتمال التحميل وبعد ذلك ستجد الملف الخاص بالتطبيق متواجد على هاتفك، ليتم فتحه ومن ثم تثبيته على الهاتف بكل سهولة من داخل ملف التحميلات.

الخطوة الثالثة

وبمجرد الضغط على كلمة فتح المتواجدة بالرسالة الفرعية ستجد أنه متاح أمامك بعض الأذونات، سيتم الدخول عليه وتثبيته على الهاتف، ومن ثم الدخول عليه والضغط على الموافقة وتأكيد الرقم لتظهر إليك رسالة التحقق.

مميزات واتساب الذهبي

هناك العديد من المميزات التي يمكنك أن تستخدمها وتستمتع بها كثيرة داخل الواتساب الذهبي، يمكننا أن نتعرف عليها من خلال النقاط القادمة، وهي: