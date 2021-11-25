نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العبها وامرح” طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7 بعدة خطوات بسيطة Pubg Mobile Update في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7 حيث تكون لعبة بجي من الألعاب المهمة التي وجدت على ساحة الألعاب وخاصة بعد تحديث لعبة ببجي 1.7 ن ، حيث أدى ذلك إلى وجود ما يعرف بعالم الانعكاس الذي يحمل كثير من المميزات الخاصة بها وتسارع الكثير إلى تحديثها وسوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال طريقة تحديث اللعبة.

طريقة تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7

لقد أصدرت لعبة ببجي العالمية تحديثا جديدا لها مما أدى إلى وجود تحسينات كبيرة ومزايا بها وأدى ذلك إلى وجود المتعة الأصلية داخل اللعبة، أدى هذا التحديث إلى وجود عالم ضخم داخلها عرف بعالم الانعكاس، وجد بها سلسلة من الرسوم المتحركة الجديدة عرفت باسم League of Legends , حيث يمكن للاعب أخذ شكل معين من الأشكال الأتية( فاي، جينكس، جايس ، كايتلين ) وذلك ليقوم بمواجهة اللاعبين بالمعدات الجديدة، وبعد هذا التحديث أصبحت المعدات المستخدمة أكثر دقة وأكثر ضرر، زيادة سرعة الطلقة وزيادة سرعة التعافي.

أهم مزايا تحديث لعبة ببجي الجديدة

بعد تحديث هذه اللعبة وجد بها كثير من المزايا وسوف نقوم بذكر بعضها خلال النقاط التالية:

بعد التحديث وجدت ميزة الحمل أي حمل الأشخاص المستبعدين من اللعبة فهذه الخاصية لم توجد من قبل.

عرض محسن للمعلومات خلال المباريات لتكون شاشة المعركة أكثر متعة.

وجد تحسن كبير في إعداد الأزرار وإعداد الحساسية مما ادى إلى تحسن كبير في اللعبة.

طريقة تحديث لعبة ببجي العالمية 1.7

أسهل طرق لتحديث ببجي وهي كالآتي:

الدخول على جوجل بلاي.

كتابة في البحث لعبة ببجي 1.7.

تظهر لنا نقوم بالضغط .

تضغط بعد ذلك على تحديث.

ترك الهاتف جانبا أثناء عملية التحديث حتى لا يحدث أي مشاكل.

وبهذه الطريقة تكون تمت عملية التحديث بكل نجاح؛ ووجد عطل في بعض الأحيان خلال عملية التحديث وعدم عرض المناظر الطبيعية لعالم الانعكاس وقد تم إغلاق الحدق في الخريطتين، حتى تتم عملية إصلاح تحديث اللعبة وأعلن المسئولون عن هذا التحديث بأنهم سوف يقوموا بتعويض اللاعبين عن هذا الخطأ الذي حدث، كما أعلنت اللعبة بانه سوف يمكن أعادة الأوضاع السابقة في مواعيد معينة حيث يعود وضع فيكندي 16 نوفمبر، يعود المترو الملكي في 22 نوفمبر مع خاصية الحمل الجديدة وغيرهم من الأوضاع التي يمكن متابعتها.