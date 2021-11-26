نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول لعبه بيس 2022 اي فوتبول بالخطوات تحديث eFootball PES للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبه بيس 2022 للأندرويد من أجمل العاب الفيديو لكرة القدم، حيث بلغ عدد مستخدمي لعبه بيس اي فوتبول إلى 100 مليون مستخدم في أنحاء العالم، وهي لعبة كرة قدم تم تطويرها للعمل على الهواتف الذكية، وبدأ أول إصدار لها على هواتف الاندرويد والأي أو اس في شهر ديسمبر 2020، وقد كان من قبل صدورها على أجهزة الكمبيوتر الويندوز، والمايكرسوفت اوفيس، والاكس بوكس، وغيرها من الأجهزة والآن قامت شركة كونامي بتطويرها لتصبح أفضل لعبة كرة قدم يفضلها الكثيرين على الهواتف الذكية (الجوال)، وهي لعبة تتميز بأنها مجانية على جميع المنصات.

لعبه بيس 2022

إن سلسلة لعبة اي فوتبول تم تطويريها بواسطة كونامي، وقد عرفت سابقًا باسم برو إفولوشن سوكر باختصار بيس (PES)، وقد ظهرت منذ عام 1995، حيث تتكون من 18 جزء وأصبح هناك الكثير من الإصدارات العديدة للعبة المنبثقة منها على المنصات المختلفة، وقد استخدمت eFootball في الرياضات الإلكترونية البطولات التالية:

بطولة العالم في الرياضات الإلكترونية والمسماة (إي فوتبول أوبن)، وتصدرها كونامي بداية من 2021 سنوياً.

وتنافس إي فوتبول مع سلسلة فيفا صاحبة المركز الأول.

كما أن لعبة eFootball هي ثاني أكبر سلسلة ألعاب فيديو كرة قدم.

تثبيت لعبة PES 2022 للاندرويد

جاءت التساؤلات حول موعد نزول لعبة بيس الجديدة 2022 وذلك بعد إطلاق النسخة الجديدة التي تشهد اختلاقات في لاعبي الكرة العالمية، اللاعب “كريستيانو رونالدو” البرتغالي لاعب مانيسيتر سيتي، واللاعب الارجنتيني “ليونيل ميسي” لاعب النادي الفرنسي “باريس جيرمان”، حيث لم تعلن شركة كونامي اليابانية عن موعد إصدار لعبة eFootball 2022.

مقطع الفيديو الدعائي للعبة efootball 2022

جاء الفيديو الترويجي للعبة على مقطعين متضمن الأتي:

جاء مدة المقطع 6 دقائق.

ويظهر فيه اللاعب البرازيلي “نيمار داسيلفا”، واللاعب “ماركوس راشورد”.

من ميزات اللعبة التحديث الجديد المراوغة.

مقطع الفيديو الترويجي الثاني

وهذا المقطع مدته 6 دقائق وبه الكثير من اللقطات الخاصة باللعبة، وطريقة اللعبة التي ستكون أبطأ بشكل ملحوظ، مع تغييرات واضحة تظهر في R1، R2.

بيس 2022 مجانا

لعبة إي فوتبول 2022 يتم تثبيتها حال نزول التحديث الجديد من متجر جوجل بلاي لهواتف الاندرويد، وقد تم تحديث eFootball PES 2021 mobile بمتجر يلاي، والذي يحتاج المتطلبات التالية:

تم تحديث اللعبة في 23 يونيو 2021 الماضي، وتتطلب مساحتها 96M.

كما يوصي التنزيل من خلال الواي فاي.

والإصدار الحالي للعبة على أجهزة الأندرويد 5.0 فالأحدث.

ينتظر مستخدمي لعبة بيس اي فوتبول 2022 البالغين أكثر من 100 مليون تحديث بيس 2022 الجديد، لكي يقومون بتنزيل لعبة eFootball PES 2022 mobile الجديدة بالتحديثات الأخيرة.

متى صدور بيس إي فوتبول الحديثة

من خلال متابعة شركة كونامي عن موعد نزول لعبة غي فوتبول 2022 بأحداثها والتغييرات بها، قلم يحدد موعد رسمي.

إنما تأخر إصدارها ومازال يبحث مستخدميها عن ميعاد تحديث لعبة بيس 2022 آخر إصدار تعلن عنه الشركة المطورة للعبة.

وقدمنا لكم الفيديو الترويجي عن لكرة كرة القدم بنسختها بيس إي فوتبول 2022.