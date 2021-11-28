“ثبته واستفاد بالمميزات” طريقة تثبيت واتساب الذهبي الإصدار الأخير 2022 بالخطوات whatsapp gold

قبل معرفة طريقة تثبيت واتساب الذهبي يجب أن نعرف الفرق بينه وبين الواتساب الرسمي، حيث أن الواتس الذهبي مختلف تماماً عن العادي وأولهم هو من مصادر غير موثوق فيها ولا تستطيع تثبيته من على أي متجر، الواتس الذهبي يضم العديد من المميزات والعيوب أيضاً وسنذكر أهم كلاً منهما في هذا المقال.

مميزات تثبيت واتساب الذهبي

قام بتحديث الخصوصية للواتس مثل إخفاء أخر ظهور أو متصل الآن، وإخفاء خاصية يكتب الآن.

يمكنك رؤية الرسائل دون أن يعرف الشخص الآخر بذلك بسبب وجود خاصية تخفي أنك شاهدت الرسائل.

يمكنك الاستماع للتسجيلات الصوتية دون أن يعرف الشخص الآخر أنك سمعتها.

يمكنك فتح واتس آب برقم ثاني في نفس الوقت، ويمكنك رؤية الحالة دون أن يظهر عند صاحب الحالة.

يمكنك تشغيل خاصية عدم تلقي المكالمات من أي شخص آخر.

يمكنك أن تقفل أي محادثة برقم سري أو رمز أو ببصمة الإصبع.

يمكنك تحميل أي صورة شخصية لأي شخص لديك، ويمكنك تحميل أي حالة أو نسخ الكلام الموجود عليها.

يمكنك تغير ثيم الواتس الخاص بك.

إضافة خلفية مختلفة لكل شخص، ويمكن رفع أي فيديو أكثر من 30 ثانية على الحالة.

يمكنك مشاهدة الرسائل التي تم حذفها، ويمكنك مشاهدة الحالات التي تم حذفها.

إمكانية تثبيت الكثير من المحادثات، ويتم تحديثه تلقائياً.

يمكنك فصل الاتصال عن الواتس من خلال خاصية وضع الطيران التي توجد فيه، ويدعم الملصقات العربية.

يمكنك عمل مكالمة جماعية، ويوفر خدمة واتساب ويب للدخول على الواتس من الكمبيوتر أو اللاب الشخصي.

عيوب تثبيت واتساب الذهبي

على الرغم من أنه يمتلك العديد من المميزات إلا أنه يوجد به أيضاً عيوب ومن ضمنها:

لا يوجد أي جهة مسئوله عنه في حال تسرب منه معلومات شخصية أو صور وذلك لأنه غير معتمد وليس موثوق أبداً.

لا يوجد مقارنة بينه وبين العادي من حيث الكفاءة.

لا تستطيع تحميله من على أي متجر.

ينتهك خصوصية الغير.

قد يتوقف عن العمل فجاه ولا تستطيع استخدامه.

أما عن طريقة تثبيته فيمكن تثبيته من خلال أي متصفح بوجود عدة روابط تستطيع من خلالها تثبيته.