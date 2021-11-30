موقع شحن جواهر فري فاير id الموقع الرسمي garena free fire

أفضل موقع شحن جواهر فري فاير id هو الموقع الرسمي لشحن اللعبة جارينا garena، حيث يمكنك عن طريق إدخال الأيدي أو المعرف المخصص لكل لاعب القيام بالشحن المطلوب والفوز بعدد من الجواهر التي لابد من الحصول عليها من اجل شراء احتياجات اللعب من أدوات ومستلزمات لازمة.

موقع شحن جواهر فري فاير id الرسمي

يعمل الموقع الإلكتروني الرسمي shop2game على استراد اكواد فري فاير، وهو من المواقع الرسمية التابعة إلى جارينا الشركة المنتجة للعبة free fire العالمية على منح اللاعب عدد من الجواهر إضافية والتي تدخل في نطاق الجوائز التي يحصل عليها اللاعب وتساعده على الارتقاء والصعود إلى مستويات أعلى في اللعب مما يمنحه استمتاع اكثر وفرصة أكبر للفوز النهائي والقضاء على الأعداء.

موقع شحن جواهر فري فاير Garena

الشحن عن طريق غارينا id يكون عن طريق التسجيل أولا في الموقع.

اختار طريقة الشحن من بين الطرق المعروضة.

إدخال الدولة التي يتبع لها اللاعب والكود الخاص بها.

كتابة المعرف أو الأيدي id والذي يختلف من لاعب إلى أخر ويعمل في صدد خصوصية الحساب.

كتابة العدد المراد من الجواهر والتي يحتاج إليه اللاعب.

انتظار رسالة التأكيد وإدخال الكود الذي تم استلامه في المكان المخصص لذلك.

شحن جواهر فري فاير عن طريق id مصر

هناك عدد من الطرق لشحن جواهر free fire مصر تتمثل في:

الشحن عن طريق شركة فودافون ويكون ذلك من خلال التسجيل في موقع جارينا وكتابة مصر ثم الأيدي والرمز الموضح في الشاشة ثم اختيار وسيلة فودافون للدفع والشحن.

الشحن من خلال شركة اورانج والذي يكون عبر التسجيل في غارينا ثم اتباع الخطوات من إدخال id وكتابة الرمز حتي تصل إلى اختيار وسيلة الدفع عندها اختار شركة اورانج كوسيلة للشراء.

موقع شحن free fire بالأيدي id بدون هاتف

يمكنك عن طريق استخدام بطاقات جوجل بلاي شحن الجواهر للعبة فري فاير دون استخدام الهاتف وهي من الطرق السهلة التي غالبا ما يلجا إلى استخدامها اليوتيوبر، والمستخدمين الأكثر للشوسيال ميديا، والمواقع الإلكترونية على الهاتف المحمول، أو الأجهزة اللوحية والكمبيوتر.