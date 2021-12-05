نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة ببجي تحديث ١.٧ pupg mobile مع عالم Runeterra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت لعبة ببجي ، قد أطلقت لعبة ببجي موبايل تحديثها الجديد ألا وهو ببجي موبايل 1.7 pupg mobile حيث أنها في تلك اللعبة قد دخلت في شراكة تعتبر الأكبر من نوعها من مسلسل الرسوم المتحركة الجديد Arcane، بمعنى أن أحداث هذه اللعبة تدور في عالم League of Legends، وبناءً على ذلك ستتضمن طريقة اللعب ابتكاراً جديداً ومختلفاً وفي المقالة التالية رواد موقع ثقفني سوف نطلعكم على مواصفات اللعبة وطريقة تثبيتها بكل سهولة.

تثبيت لعبة ببجي تحديث ١.٧

ويتميز الإصدار الجديد من pupg mobile بشخصيات جديدة “افاتار”. مع أسلحة كما انها زودت الشخصيات بقدرات فريدة وكل ذلك يتم مع قصة غامضة. وفي القصة يسافر اللاعبون من خلال اللعبة بين جزيرة Erangel وبين مدينتين هما Piltover وZaun مثل أشهر أبطال المسلسل.

كما تقدم اللعبة مزايا إضافية مع نظام مخصص لكي يحمل اللاعبين المصابين. بالإضافة إلى أزياء جديدة وتخفيضات للاعبين خلال أسبوع Cyber Week ومميزات أخرى.

كما أنه في اللعبة الجديدة آخر تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7 يتسنى فيها للاعبين مع التحديث الجديد. أن يكتشفوا الجزيرة في البداية لكي يحصلوا على إمداداتهم الذي يحتاجونها قبل أن يتم تنشيط اللعبة لاحقاً. وتتحول اللعبة إلى وضع غير مستقر. وفي ذلك الوضع يتم نقل من يصادف جدار Wind Wall إلى مدن Piltover أو Zaun المعروفتان في لعبة League of Legends.

pupg mobile

في آخر تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7 سوف يتمكن اللاعبون الذين يهبطون على أرض الجزيرة وذلك خلال وضع التنشيط من تحولهم إلى شخصياتهم المفضلة الشهيرة (Jinx أو Vi أو Jayce أو Caitlyn). كما يجب أن يتم استخدام أسلحة ومهارات فريدة لكي يواجهوا الخصوم. ولكن إذا تمت الخسارة فسوف يعود اللاعبون إلى Erangel بالشكل الأصلي.

كما تتيح اللعبة -إضافة إلى المعارك مع استكشاف المناطق الجديدة- أن يتفاعل اللاعبين مع هؤلاء الأبطال لكي يتم الكشف عن أدلة تخص أحداث عالم Arcane. مع مساعدتهم لكي يعودوا إلى العالم الخاص بهم قبل فوات الأوان. لكن على الصعيد الآخر مقاتلين قوات Enforcers وFirelights وBerserkers سيكونون متربصين لكم، وسوف يكون مطلوب من اللاعبين أن يمنعوهم من التسبب بالفوضى.

كما يمكن للاعبي pupg mobile أن يستخدموا قطع Hex Shards وغيرها من الأشياء التي تلزم لاستكمال القصة وإعادة (Jinx وVi وJayce وCaitlyn) لعالم Runeterra. كما انهم يستطيعون أن يستخدموا Hex Shards لكي يشتروا إمدادات المعركة. مثل :-

حزمة التحفيز الجديدة Stimulant Pack التي بسبتتيح للاعبين أن يستعيدوا طاقتهم عند هزيمة الأعداء.

حزمة الهبوط Landing Pack.

التي تعطي اللاعبين القدرة على الانزلاق.



آخر تحديث لعبة ببجي موبايل 1.7

كما يمكنك تثبيت لعبة ببجي عن طريق :

في البداية يجب الدخول علي جوجل بلاي Google play.

سنضغط على بحث Pupg Mobile : Arcane.

ثم نضغط على تثبيت اللعبة.

اللعبة مساحتها على متجر التطبيقات 721 ميجا ولكن تلك المساحة بدون ملفات اللعبة نفسها الشخصيات وإلى ذلك فيجب أن تتأكد من توافر مساحة لا تقل عن جيجا ونصف.

يجب أن يكون إصدار الأندرويد الخاص بك حديث حتى يمكنك تنزيل اللعبة وتشغيلها من على Google Play بكل سهولة.

كما أن الإصدار الجديد تمت إتاحته من يوم 23 نوفمبر الماضي وسوف يظل متاح حتى 3 يناير المقبل. وذلك لكي يتم تجميع نقاط الاستكشاف Exploration Progress. وذلك من خلال خوض مباريات في عالم Mirror World. أو بوضعها الكلاسيكي مع الحصول على إيماءات وعناصر حصرية تستوحى من أبرز أبطال Arcane.

لعبة ببجي وهي كلمة اختصار لأسم بلاير أنونز باتل غراوندز حيث ان اللعبة هي لعبة جماعية على الانترنت كما انها لعب البقاء التي تم صدورها يوم 23 مارس 2017، والآن متوفرة على أجهزة ويندوز. إكس بوكس ون وبلاي ستيشن 4. كما انه قد صدر نسختان في بدايات سنة 2018. حيث تعمل اللعبة بنفس المحرك الذي تعمل به النسخة الأصلية كما انها تدعم اللغة العربية

كما يقدم ببجي موبايل 1.7 الإصدار الجديد طرق جديدة للعب الجماعي. حيث فيها تتم إتاحة حمل اللاعبين المهزومين. سواء من زملاء اللاعب في الفريق أو من أعداؤه. وذلك بدلاً من إنعاش الزميل أو إقصائه فقط. ولكن وقتها تتباطأ سرعة الحركة كما يصعب القيام بأية إجراءات أخرى في ذلك الوقت، بما فيها القتال، جمع الإمدادات، دخول العربات والمركبات، استخدام مواد قابلة للاستخدام.

يذكر أن الضرر الذي يلحق باللاعب الذي يتم حمله يستمر ولكن بمعدل بطئ، وذلك يعني أن إقصاء اللاعب يأخذ وقت أطول.

كما انه سوف يتم السماح مع التحديث الجديد أن يتم تشغيل كل الأوضاع المفضلة لكل عشاق pupg mobile والتي تعود من جديد في الإصدار 1.6، بما في ذلك؛ Metro Royale: Reunion وVikendi وPayload 2.0 وRunic Power وSurvive Till Dawn وInfection Mode، والتي ستكون موجودة في أيام محددة من الأسبوع.

وفي نهاية مقالتنا نتمنى أنها كانت مفيدة عن تثبيت لعبة ببجي و ببجي موبايل 1.7 وأن تكون قد نالت إعجابكم وتابعونا لمعرفة كل جديد رواد موقع ثقفني.