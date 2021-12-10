تطبيق الواتساب يقدم ميزة زر التراجع لجميع المستخدمين تعرف عليها

تتحدث مقالتنا اليوم عن تطبيق الواتساب ، الذى ابهر جميع مستخدميه بالمميزات والخصائص التى يضيفها اليهم من اجل تسهيل عملية التواصل الاجتماعى بينهم وايضا المراسلات الفورية ، وتطبيق الواتساب يقوم باستخدامه أكثر من2 مليار يستمتعون بهذة الخاصية والمميزات الفريدة على جميع الهواتف الاندرويد وايضا الايفون ، تطبيق الواتساب ما زال في تحديثاته و كل اسبوع يقوم باضافة خاصية جديدة وعلى جميع المستخدمين متابعة تطبيق الواتساب اول باول والتعرف على أحدث المميزات والخصائص وسوف يستمتعون بها وتفيدهم فى معرفة التكنولوجيا الحديثة ، فأنه قد قدم تطبيق الواتس اب ميزة رائعة وهى ميزة زر التراجع وايضا سوف نوضح لكم الفائدة التى يقوم بتقديمها زر التراجع لجميع مستخدمين تطبيق الواتساب ، والتى سوف نتحدث عنها من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى .

تعرف على الميزة الجديدة التي يقدمها تطبيق الواتساب

تطبيق الواتساب يقدم ميزة جديدة تفيد جميع المستخدمين وهي ميزة زر التراجع وهذة الميزة تشبه تطبيق الانستجرام أيضا وهذة الميزة يتم تعليقها بخاصية جديدة على نظام آي أو اس ، فور التراجع فى تطبيق الواتساب يسمة وندو تراجع ، وهذا الزر يمنح لجميع مستخدمى تطبيق الواتساب وقت اضافى يتم استخدامة فى نشر الحالة أو اذا استطاع التفكير قبل ما يقوم بنشر الحالة ، والموقع المختص بتطبيق الواتساب وضح أيضا أن هذا الزر الجديد الذي اضيف لجميع الهواتف الاندرويد والايفون يكاد أن يكون متوفرا فى الاصدار التجريبى الخاص برقم 2.21.240.17 ، وهذا الزر أيضا يمنح لكافة مستخدميه اجراء اى اصلاحات خاصة بالحالة الموجودة على تطبيق الواتساب والذي استطاع المستخدم نشرها .

تعرف على الفائدة المقدمة من زر التراجع على تطبيق الواتساب

جميع مستخدمى تطبيق الواتساب بمجرد ما يقومون بنشر حالاتهم سوف يتم ظهور زر التراجع فورا ، واذا قام احد المستخدمين بالضغط على هذا الزر يتم هذة الرسالة فورا من الحسابات الخاصة بة على جميع جهات الاتصال ، ومن أكثر المستفيدين بهذا الزر المستخدمين الذين سوف يقوموا بمشاركة الحالة الخاصة بهم بالخطأ ، وبالتالى يقوم زر التراجع باضافة الوقت الاضافى .

واخيرا قمنا بتقديم احدث الميزات التى يقدمها لنا تطبيق الواتساب ونتمنى ان نكون افادنا حضراتكم .