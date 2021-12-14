“جديدة” طريقة تحميل واتساب الذهبي الإصدار الأخير 2021 وكيفية تحديث whatsapp gold النسخة الجديدة

طريقة تحميل واتساب الذهبي النسخة الحديثة هو ما يبحث عنه الكثير من الأشخاص، حيث يتميز بأنه نسخة مطورة من الواتساب الأصلي، والذي يحتوي على خصائص مميزة، مثل إخفاء الظهور، وهو برنامج على قدر أعلى من الخصوصية.

طريقة تحميل واتساب الذهبي

يجب أولاً ضبط إعدادات التحميل من مصادر غير معروفة على الوضع تفعيل.

ثم يتم تحميل واتساب الذهبي النسخة الحديثة من خلال الضغط على اللينك الخاص به من خلال البحث عنه في جوجل.

بعدها سوف يتم تنزيل التطبيق بشكل مباشر على الهاتف، انتظر التحميل ثم اضغط عليه.

اختار كلمة تثبيت، وسوف يظهر التطبيق على الشاشة اضغط عليه، وابدأ في تسجيل الدخول مثل الواتساب الأصلي.

طريقة تحميل واتساب الذهبي للأيفون

كان من الممكن قديمًا الحصول على تطبيق الواتساب الذهبي على الأيفون، لكن الآن أصبح الأمر شبه مستحيل،ذلك بعد ما قدمته شركة آبل من تحديثات للأيفون، حيث يشمل التحديث الأخير على أنظمة أمان، لا تسمح بتنزيل تطبيق واتساب الذهبي.

كيفية تحديث الواتساب الذهبي

يجب أولًا قبل تحديث الواتساب الذهبي أن يتم عمل نسخة احتياطية للواتساب على الهاتف.

يتم ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات، ثم الدخول إلى الدردشة، ثم الضغط على النسخ الاحتياطي.

يتم بعدها اختيار الحساب الشخصي الذي يكون متصل بجوجل درايف، فيبدأ التحميل الذي يتوقف سرعته على سرعة الإنترنت، وإمكانيات الهاتف، والمساحة المتوفرة.

ثم قم بتنزيل آخر إصدار من واتساب الذهبي عن طريق ملف APK للواتساب.

وبعد التأكد من الانتهاء من عمل النسخة الاحتياطية للواتساب، يتم حذف الواتساب القديم.

ثم الضغط على الملف الذي تم تنزيله لأحدث نسخة للواتساب الذهبي، واتباع خطوات تحميل الواتساب الذهبي السابق ذكرها.

يجب عدم القيام بتحميل الواتساب الأزرق أو الواتساب الأحمر، لأن ذلك سوف يؤدي إلى فقد البيانات الموجودة في النسخة الاحتياطية.

مميزات واتساب الذهبي النسخة الحديثة