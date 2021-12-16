نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ورسميا تحديث eFootball PES 2021 هدايا قيمة وموعد نزول إي فوتبول 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة eFootball PES 2021 ، الآن ورسميا تم نزول التحديث الأصلي ويمكن تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 الآن وبكل سهولة. حيث يحمل هذا التحديث الذي تم نزوله رسميا اليوم 16 من ديسمبر 2021 كأحدث إصدار للعبة. حيث هناك بعض التغييرات التي حدثت في قوة اللاعبين وتم ترقية لاعبين من مستوي B إلي مستوى A. كما ازدادت الأخيار الغير صحيحة حول هذا التحديث المنتظر وتم الترويج له من قبل بعض منصات إلكترونية غير أمنة حيث تم تداول أخبار أن هذا التحديث يكون بمثابة نزول لعبة eFootball PES 2022. وذلك ليس صحيحا بالمرة. حيث انه يخص فقط الإصدار الحالي لعبة إي فوتبول بيس 2021. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية الحصول على التحديث الرسمي للعبة eFootball PES 2021 بالصور الذي تم نزوله اليوم رسميا. كما سنستعرض الموعد المنتظر من قبل مستخدمي اللعبة لنزول إي فوتبول 2022 الجديدة. وسنعرض أيضا شروط ومتطلبات تشغيل التحديث الجديد من إصدار 2021 وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

خطوات تحديث لعبة eFootball PES 2021 الرسمية بالصور

هناك 3 تحديثات عند الدخول على اللعبة لتحديثها حيث تحديث من داخل جوجل بلاي. وتحديثين أخريين من داخل اللعبة ذاتها والخطوات التالية سوف توضح كيفية تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021. ويجب أولا الاتصال بالأنترنت قوي السرعة.

في البداية عند فتح اللعبة سيتم إظهار رسالة خطأ الدخول وعند النقر على كلمة OK.

سيتم التحويل تلقائيا إلى جوجل بلاي. حيث هناك خيارين وهو تحديث أو إلغاء اللعبة من جوالك.

والآن يجب النقر على تحديث حيث سيتم نزول تحديث بحجم 321 ميجا بايت للاندرويد.

كذلك وبعد الانتهاء من عملية التثبيت يجب النقر على PLAY.

كما سيتم تحويلك تلقائيا إلي لعبة إي فوتبول بيس 2021 . وسوف تظهر لك رسالة بتحديث حجمه 6 ميجا.

. وسوف تظهر لك رسالة بتحديث حجمه 6 ميجا. بعد نزول ذلك التحديث ستظهر رسالة أخرى بتحديث يصل حجمه إلي 428 ميجا بايت فيجب الموافقة على تنزيلة.

بعد تثبيت هذا التحديث سيتم فتح اللعبة تلقائيا وبها بعض الرسائل الخاصة لك عن ما الجديد في اللعبة وعن الهدايا القيمة التي ستحصل عليها. وفي الصور التالية من هاتفي الخاص والذي يوضح لكم بالخطوات كيفية التحديث بالترتيب والهدايا المجانية التي سوف تحصل عليها فور التثبيت.

متطلبات تشغيل التحديث الجديد لعبة إي فوتبول بيس 2021

هناك الكثير من الأخبار المتداولة عن تغيير متطلبات اللعبة الشهيرة eFootball PES 2021. ولكن تلك الاخبار غير صحيحة. حيث أن شركة كونامي اليابانية المصدرة للعبة الرسمية تسعى دائما بصدور اللعبة بإمكانيات كبيرة وهائلة في الجودة. كما تعمل علي متطلبات متوسطة إذا انت علي الكمبيوتر او البلاي ستيشن أو الإكس بوكس. أو الجوالات المحمولة حيث يتم تشغيل إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 . كا سيتم تشغيل الإصدار القادم من لعبة إي فوتبول بيس 2022. بنفس الشروط والمتطلبات الحالية بدون أي تغيير حيث أن المتطلبات كالتالي.

المطلب الأول والأخير انترنت سعة كبيرة بسرعة كبيرة لأن الإصدارين يعملون بشكل كلي علي سرعة الأنترنت.

كما يجب أن يتم تفريغ مساحة في الجوال للحصول علي اللعبة وهي مساحة 2.5 جيجا. بجانب تحديثات علي الأقل 2 جيجا بايت أخرى.

كذلك يجب أن تكون الذاكرة العشوائية 4 جيجا. ويمكن أن تعمل على 2 جيجا بايت ولكن تلك الشروط هي الشروط التي تقوم بتشغيل لعبة إي فوتبول 2022 وإصدار 2021 بسلاسة كبيرة بدون تقطيع.

وإصدار 2021 بسلاسة كبيرة بدون تقطيع. معالج الجوال يجب ان يكون أداءه متوسطا وذلك للحصول علي اداء عالى للعبة.

يعمل أيضا إصدار لعبة eFootball PES 2022 وإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 علي اندرويد 9 كحد أدني. حد متوسط اندرويد 10.

الموعد الرسمي لنزول لعبة eFootball PES 2022

مثلما ذكرنا في الفقرة الأولي أن تحديث يوم 16 ديسمبر 2021 هو خاص بإصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021. وليس PES 2022. حيث تقوم الكثير من المواقع بخداع الزائرين بأن هذا الإصدار هو 2022. وتقوم ببرمجة اللعبة وانتقال الاعبين لأنديتهم الجديدة وذلك من موسم 2021/2022. ويقوم الزائر بتثبيت اللعبة للجوال من مصدر غير موثوق يسرق بياناته. ونحن من منصتنا هذه نحذر من ذلك. حيث أن لعبة إي فوتبول بيس 2022. ستقوم شركة كونامي اليابانية بتنزيلها رسميا في مارس 2022 القادم. كما أن من المقرر أن هذا الإصدار كان سيتم نزوله في أكتوبر الماضي. وتم تأجيله إلي ديسمبر 2021. كما تم أيضا تأجيله إلى مارس 2022 وتعويض جميع مستخدمي اللعبة بمبلغ. 400.000 GP.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك الآن ورسميا من شركة كونامي تحديث eFootball PES 2021. كما قمنا باستعراض متطلبات وشروط تشغيل التحديث الجديد من لعبة إي فوتبول بيس 2021. كذلك الموعد النهائي لنزول لعبة إي فوتبول بيس 2022. نتمنى أن تستمتعوا باللعب. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.

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