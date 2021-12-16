نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت لعبة eFootball PES 2022 للهواتف وشروط تشغيل إي فوتبول 2022 وموعد نزولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 ، اللعبة المنتظرة من قبل مستخدمين الألعاب الإلكترونية خاصا عشاق الساحرة المستديرة. وتحديدا عشاق eFootball PES. التي تم نزولها منذ عدة سنوات تحديدا في عام 2006. وفي وقتها حدثت طفرة كبيرة في مجال الألعاب الإلكترونية. حيث يقضون مستخدمي اللعبة عدة ساعات طويلة للاستمتاع باللعبة. والتي كانت أسمها PES. وذلك أسم مختصر لاسم اللعبة الأصلي. Pro Evolution Soccer. وتم تطوير اللعبة كل عام حيث يتم تبديل اللاعبين وانتقالهم لأنديتهم الجديدة. كما يتم تغيير الشعار الترويجي للعبة من الخارج. وفي الآونة الأخيرة تم نزول لعبة eFootball PES 2021 رسميا على جوالات التي تعمل بنظام أندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض لكم كيفية تثبيت إصدار لعبة eFootball PES 2022. وموعد نزولها رسميا علي الجوالات الأندرويد من قبل شركة كونامي. كما سنعرض متطلبات وشروط تشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

موعد نزول لعبة eFootball PES 2022 للهواتف

ازدادت الأخبار التي تعتبر كاذبة عن لعبة إي فوتبول بيس 2022 أنها قد تم إصدارها رسميا من شركة كونامي. وذلك حديث غير صحيح أن هناك منصات إلكترونية تبرمج الألعاب الإلكترونية وخاصا إي فوتبول 2022. وذلك بعمل برمجة خاصة بانتقالات اللاعبين من لأنديتهم الجديدة. كما يتم تغيير الإعلان الترويجي الخاص باللعبة. ثم يتم إيهام المستخدم أن اللعبة قد صدرت رسميا من شركة كونامي. ولكن في الحقيقة أن لعبة كونامي أصدرت إعلان أنه يتم نزول اللعبة في أكتوبر 2021 كعادتها سنويا. ولكن مطوري اللعبة رفضوا ذلك ثم قامت شركة كونامي بالإعلان عن نزولها في ديسمبر 2021 ولكن تم تأجيل ذلك مرة أخرى حتى مارس 2022 رسميا كموعد نهائى لصدور لعبة إي فوتبول بيس 2022. و4000000 عملة GP تعويضا عن التأجيلات التي حدثت. والتحديث المنتظر في شهر ديسمبر هو لإصدار لعبة eFootball PES 2021. وليس نزول 2022. حيث شهد هذا التحديث الذي حدث اليوم 16 من ديسمبر 2021 تغييرات كبيرة في قوة اللاعبين وترقيتهم. كما أضافت هدايا قيمة لمستخدمي اللعبة.

خطوات تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2022 للهواتف

لا تنزعج عزيزي من عنوان تلك المقالة لأن لا تزال اللعبة تحت التطوير ولم يتم إصدارها رسميا. حيث أن تثبيت PES 2022 للهواتف. هي نفس خطوات تثبيت إصدار 2021. حيث تتم هذه الخطوات كالتالي.

يجب أولا أن نتصل بخدمة أنترنت سريعة.

ثم الدخول علي تطبيق جوجل بلاي الرسمي. والبحث باسم لعبة eFootball PES 2022.

سوف يظهر لك الإصدار الوحيد المتاح من كونامي وهو eFootball PES 2021 .

. كما يجب النقر علي اللعبة والضغط علي تثبيت.

والآن اللعبة على جوالك بعد نزولها رسميا. ويجب النقر علي كلمة PLAY.

متطلبات تشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 للهواتف

شروط ومتطلبات إصدار 2022 لا يختلف عن إصدار 2021 حيث تعمل اللعبة على نفس إمكانيات الجوال. حيث أن الشروط التالية هي شروط تقوم بتشغيل اللعبة بسلاسة وبسرعة مناسبة. ويمكن تشغيلها علي أقل من ذلك ولكن يفضل تلك المتطلبات التالية.

أول شرط وأعتقد أنه أهم شرط وهو سرعة الأنترنت يجب أن تكون سريعة ولتجنب الخسارة في المباريات.

كما يجب أن تتوفر مساحة في الهاتف 2.5 جيجا بايت. و2 جيجا أخرى للتحديثات بعد تثبيت لعبة إي فوتبول 2022 .

. كما يجب أيضا لضمان تشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 أن يكون معالج الجوال يعمل بشكل متوسط ومن الفئة المتوسطة.

أما بالنسبة للذاكرة العشوائية للهاتف يفضل أن لا تقل عن 4 جيجا.

كما تعمل لعبة إي فوتبول بيس 2021 و 2022. علي اندرويد 9 وما فوق.

عزيزي محبي لعبة eFootball PES 2022 لقد عرضنا لك اليوم كيفية الحصول على اللعبة الشهيرة في حال نزولها رسميا في مارس 2022. كما عرضنا أيضا الموعد النهائي لنزولها وذلك بعد تأجيل نزولها أكثر من مرة. كما أستعرضنا أيضا مميزات التحديث المنتظر الذي تم صدوره اليوم لإصدار لعبة eFootball PES 2021. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. والاستمتاع باللعبة.