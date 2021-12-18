لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد أخر إصدار من GTA V APK

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، تثبيت لعبة GTA V الأصلية خاصا إصدار سان أندرياس بات من الصعب الحصول عليه عبر المواقع الإلكترونية.حيث يبحث كل شخص عن كيفية الحصول عليها بطريقة أمنة 100% ومجربة. كما يتم البحث أيضا عبر مواقع تعتبر مضللة للزائر. والتي تقوم بنشر رابط للعبة يمكن الضغط عليه والحصول عليها مجانا. ولكن هناك بعض الشروط الذي يوافق عليها المستخدم دون أن يدرى ماهي المخاطر التي سيواجهها فيما بعد. حيث يقوم المستخدم بالموافقة علي شروط الموقع الذي يقدم اللعبة وهي أن يوافق المستخدم على تسريب بياناته الإلكترونية إلى الموقع الذي يقدم الخدمة وذلك للحصول على اللعبة. وبعد الحصول عليها لا تعمل علي الجوال بشكل طبيعي لأنها تعتبر مسروقة وليس تم تنزيلها لطريقة رسمية. والآن نطمئنك عزيزي المستخدم أن الآن يمكنك من خلالنا ستتعرف علي كيفية تثبيت GTA: San Andreas لجوالات أندرويد. كما سنعرض لكم شروط ومتطلبات اللعبة وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas للاندرويد

تم إصدار GTA V APK سان اندرياس في عام 2010 لأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن. وذلك بعد صدور اللعبة الأقدم إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. التي تم إصدارها من شركة ROCK STAR GAME في عام 2001 كأول مرة لعبة تعمل بهذه المغامرة والتشويق. كذلك تم إصدار اللعبة بنظام مهام سرقة وقتل يقوم بها المستخدم لكي يكمل عملية اللعب بدون خسارة بالقبض عليه أو قتله من قبل الشرطة. ولكن تعتبر لعبة GTA V للاندرويد سان أندرياس. أفضل بكثير من أي إصدار أخر أصدرته شركة روك ستار. حيث التصميم وكفاءة اللعبة مختلف تماما كما يمكن في هذا الإصدار قيادة القطارات. ويمكن تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس من خلال الخطوات الأمنة التالية.

تعتمد اللعبة علي تثبيتها في خدمة الأنترنت فيجب الاتصال بأقرب شبكة.

عن طريق تطبيق جوجل بلاي أمن منصة إلكترونية على مستوى العالم, نقوم بالبحث عن لعبة GTA V الأصلية .

. ستظهر نتائج عديدة المدفوعة والمجانية ويجب ملاحظة أن الإصدارات المجانية لا تمت بشركة روك ستار بأي صلة.

والآن يجب اختيار إصدار سان أندرياس.

كذلك يجب إحضار بطاقتك الائتمانية الخاصة بالدفع أون لاين ثم النقر علي قيمة اللعبة والمقدرة 30 ريال سعودي بينما بالمصري تصل 130 جنيه مصري.

بعد عملية الدفع سيتم تثبيت GTA: San Andreas علي الجوال الخاص بك.

شروط تشغيل أخر إصدار من لعبة GTA V للاندرويد سان اندرياس

سيظل العائق الوحيد في تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هي متطلباتها التي تفوق الجوالات المتوسطة ويمكن تشغيلها علي الفئات المتوسطة ولكن سيتم إتلاف الجوال بسبب أداء اللعبة الكبير. ولكن هناك إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city الذي يعمل بشكل سلس على الجوالات ذات الإمكانيات المتوسطة. ولكن ستظل لعبة سان اندرياس هي الأفضل علي الإطلاق.

أولا سعة التخزين لا بد أن تكون هناك سعة تخزين لا تقل عن 5 جيجا بايت.

كما يجب أن يكون الجوال بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت أو أكثر. وذلك لضمان تشغيل اللعبة بسلاسة.

كذلك المعالج يجب أن يكون من الفئة الكبيرة فلاج شيب ويفضل أن يكون ثماني النواة.

تعمل أيضا لعبة GTA V الأصلية علي معالج للشاشة وذلك لظهور رسوميات اللعبة بدقة كبيرة.

علي معالج للشاشة وذلك لظهور رسوميات اللعبة بدقة كبيرة. لا بد من أندرويد 11 كما ستعمل أيضا على أندرويد 12 القادم.

عزيزي القارئ لقد تعرفنا سويا عن كيفية تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما تعرفنا أيضا عن شروط ومتطلبات تشغيل أخر إصدار من لعبة GTA: San Andreas. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.