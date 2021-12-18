نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ايه لزمتها” ما هي أكواد لعبة فري فاير وما أهميتها في الحصول على جواهر free fire الماسية والذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هي من الألعاب المهمة والتي وجد عليها ضغط كبير خلال الفترة الماضية وأصبحت لعبة تنافسية بين الألعاب الأخرى وتكون أكواد فري فاير محط اهتمام الكثير من لاعبين هذه اللعبة الذين قاموا بالبحث عن هذه الأكواد من خلال محرك البحث جوجل فهذه الأكواد تجعلهم يستمتعون باللعبة وشحن الجواهر التي تدعم اللعبة ونستطيع من خلال هذا المقال أن نوضح أهمية أكواد فري فاير للحصول على الجواهر الماسية.

ما هي أكواد لعبة فري فاير

لقد أنشاء هذه اللعبة وترصدت الاسواق منذ عام 2017 من خلال شركة الألعاب العملاقة، وتقام اللعبة على أنظمة الاندرويد وأي او أس واستطاعت أن تخفق شهرة واسعة لها وجماهرية كبيرة حيث قام العديد بتحميلها يتعدى مليار شخص في العالم، وفي اللعبة يوجد كثير من المهام حيث على اللعاب ان يقوم بتخطي هذه المهام والفوز بها ويساعده على ذلك معرفة الاكواد الخاصة باللعبة وشحن الجواهر.

تكون هذه الاكواد عبارة عن مفاتيح سرية خاصة باللعبة عند معرفتها نستطيع قضاء كل ما يتم طلبه داخل اللعبة، كما أن جواهر فري فاير تكون عبارة عن عملات افتراضية لقد تم اختراعها من خلال الشركة المالكة تساعد اللاعبين في الحصول على العديد من الهدايا والأغراض القيمة مثل المعدات التي تساعد في العراك وعلى الرقصات وعلى السكنات والدخول في الأماكن الجديدة داخل اللعبة وفتح مستويات معينة.

التعرف على اكواد فري فاير

هذه الإكواد عبارة عن رموز معينة يقوم اللاعب على أداخلها في اللعبة حتى تزيد من الكفاءة الخاصة به في اللعبة وتحفيزه في شحن الجواهر، ويقوم الحاصلين على اكواد فري فاير على اخذ كثير من المميزات مثل الحصول على سكنات وعلى رقصات في اللعبة، ويمكن أن نحصل على الجواهر بان تكون مجانية بعد الحصول على الاكواد.

طرق شحن جواهر الفري فاير

يمكن ان تقوم بشحن الجواهر بعدة طرق رئيسية وهي:-