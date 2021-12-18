نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ثبتها” طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر Grand Theft Auto fifth on Computer الإصدار الجديد 2021 في المقال التالي
لعبة جراند ثفت أوتو 5 هي واحدة من أفضل ألعاب الفيديو المتاحة حاليًا حول العالم، بل وتعد أكثر ألعاب الفيديو شعبية، وهذا لعدة أسباب أهمها أن اللعبة هي إمتداد لأربع أجزاء أخرين، وهي التطور الطبيعي لهم، والتطور يكون من حيث الحبكة والقصة، والجرافيك الخاص باللعبة، وتعد سلسلة ألعاب جراند ثفت أوتو هي الجيل الثالث لمجموعة ألعاب جاتا، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد تابع هذا المقال.
لعبة جراند ثفت أوتو 5
تمتاز لعبة جراند ثفت أوتو 5 بمحاكاة الواقع، والتي تدور أحداثه داخل مدن تشابه مدن الولايات المتحددة الأمريكية، وذلك حيث يتعرض البطل للخيانة، ويعمل على العودة والانتقام من تلك الخيانة، وهذا مع حرية الاختيار بين الشخصيات الرئيسية، والمعرفة التامة لأسباب القيام بذلك، وهو ما يجعل اللاعب يدخل في عالم اللعبة بسرعة ووضوح، وتجعل اللعبة تشبه العمل السينمائي، والذي سيمثل فيه اللاعب شخصياته، ويتفاعل مع دوافعهم المبررة بالنسبة لهم.
كل ألعاب جراند ثفت أوتو تحمل نفس الحبكة، ولكن تختلف الشخصيات والمهام، لعبة جراند ثفت أوتو شهدت تطورًا كبيرًا من حيث الجرافيك والمهام الخاصة باللعبة صارت أصعب، ومع تغير الأوضاع من الليل للنهار، ومن النهار لليل، وإختلاف فصول السنة داخل اللعبة أعطى ذلك إنطباع جيد عن اللعبة، ولقد حققت اللعبة نجاح تجاري كبير، وسارت شأن حديث بين كل من يعشقون ألعاب الفيديو القتالية، والتي تدور أحداثها في منطلق الإثارة والتشويق.
طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للكمبيوتر
لعبة جراند ثفت أوتو 5 هي لعبة صاحبة أداء عالي وجودة صورة ممتازة، وقد يرغب الكثير في تحميلها على جهازه الخاص، ولكنه يعتقد أنه قد يواجه صعوبة في الخطوات أو صعوبة في التحميل، وهذا ليس صحيحًا بالمرة فخطوات تحميل اللعبة بسيطة وسهلة، وتتمثل في النقاط التالية:
- نقوم بالدخول على تطبيق ستيم وتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم و رقم البطاقة الإنتمانية الخاصة بك.
- نضغط على مربع البحث، ثم نكتب اسم اللعبة.
- نضغط على زر البحث.
- نقوم بعد ذلك بإختيار التحميل، عن طريق شراء اللعبة، والموافقة على كل شروطها.
- ننتظر إنتهاء التحميل، ونبدأ في اللعب وإختيار الشخصية، وتنفيذ المهام.
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