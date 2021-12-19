نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز غارينا للشحن الحقيقي 10 آلاف جواهر فري فاير بالأيدي free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الألعاب المهمة لدى الشباب بجميع الفئات والأعمار تأتي قارينا فري فاير، والتي خصص لها مركز غارينا للشحن الحقيقي لحصول اللاعب على شحن جواهر فري فاير بشكل رسمي دون مخاطرة على حسابك ومعلوماتك الشخصية، ونظرًا لأهمية اللعبة فإنها تقوم بإجراء تحديثات مستمرة، والآن وجدنا بموقع اللعبة تحديث فري فاير 2022 عاصفة ثلجية التي تقدم خريطة جديدة جداً وأطلقت بتاريخ 17/ 10/ 2021 م تحمل حملة العصر الجديد التي تستمر حتى 9/ 1/ 2022 م.

مركز غارينا للشحن الحقيقي

كثير من مواقع الحصول على جواهر اللعبة الرائعة free fire، ولكن عليك اختيار الموقع الرسمي الذي يعطيك شحن جواهر رسمية في ثواني، وكذلك منه استرداد أكواد فري فاير التي تحصل عليها هدايا داخل حسابك اللعبة، وذلك الموقع هو موقع قارينا فري فاير الرسمي، وخطوات سهلة تقوم في ثواني بـ شحن جواهر فري فاير بالحساب عن طريق غارينا بمعرف الأيدي للاعب.

خطوات دخول مركز غارينا للشحن free fire

خطوات بسيطة وسهلة منها تقوم بالحصول على جواهر فري فاير باتباع الأتي:

من متصفحك سواء على الكمبيوتر أو اللاب، والجوال أكتب (shop2game).

يظهر لك أو رابط بالمتصفح، ادخل عليه.

ستجد في أعلى اليسار بالجهة اليسرى اختيار الدولة.

ثم أمامك تسجيل الدخول، أو القيام بإنشاء حساب.

وفي الموقع لعبتان اضغط على free fire.

تطلب منك اختيار طريقة تسجيل الدخول (Facebook- معرف اللاعب).

باختيار طريقة الدخول يحولك إلى عضويتك وتفتح بياناتك.

من هنا تختار عدد الجواهر المراد شراؤها.

ثم استكمال عملية الشراء بأي وسيلة تريد الدفع بالنسبة لك، ثم تجد كمية الجواهر المشتراه داخل حساب اللعبة.

قارينا فري فاير شحن جواهر بالأيدي

البحث مستمر للحصول على جواهر اللعبة، والبحث عن شحن جواهر فري فاير باستخدام الحساب أو الأيدي والتي تتم بالخطوات السابقة عن طريق متجر شحن فري فاير (جارينا )، لكي تستطيع الفوز في اللعبة التي لا تستغرق مدتها أكثر من 10 دقائق، ويتنافس فيها حوالي 50 لاعب، والتي تبدأ بنزولك في جزيرة عليك اختيار المكان الآمن، ثم الاختباء من الأعداء واستخدام اسلحتك في الحماية حتى نهاية المباراة ولانتصار بالفوز والبقاء حيًا.

تحديث فري فاير الجديد 2022

تحتوي لعبة قارينا في تحديثها الجديد على عاصفة ثلجية كما يظهر بهذا الفيديو.

على الناجون من العاصفة الثلجية حماية أنفسه للفوز بكرة الثلج،وفي الفديو محاولة فريق النخبة الحصول بطارية لتدفئة جبال الآلب لكن الاشرار قاموا بسرقتها، وهذا من ضمن التحديثات الجميلة في اللعبة عليكم متابعتها وتطبيق شرح الدخول على مركز غارينا للشحن free fire الرسمي.