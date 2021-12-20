نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر GTA San Andreas للاندرويد أخر إصدار تثبيت لعبة Grand Theft Auto الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA San Andreas للاندرويد النسخة الجديدة من جراند ثفت أوتو . التي تم إطلاقها وتطويرها بكافة ما تحتويه اللعبة من مغامرات وأسلحة . كما أن Grand Theft Auto: San Andreas هي نسخة مميزة جداً في إصدارها . حيث تم تطوير تلك النسخة وجعلها عالم افتراضي يشبه الواقع الحقيقي . كذلك بجانب تميزها عن نسخة GTA V Liberty Stories . لأن التحديث بها يحتوي علي كميات أسلحة لم تكن موجود في لعبة جراند ثفت أوتو ليبرتي ستورز . كما من المعروف بأن لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس تدور مغامراتها في ولاية سان أندرياس الأمريكية . و لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس بكامل شوارعها والمباني الداخلية كما هي بولاية سان أندرياس الأمريكية . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل تثبيت لعبة GTA V الأصلية . علي هواتف أند رويد بمختلف فئاتها . وذلك عبر المتاجر الرسمية المعتمدة بجانب موقع ميديا فاير . لتثبيت GTA San Andreas .

GTA San Andreas للاندرويد وتثبيت لعبة GTA V

هناك العديد من المواقع المضللة في تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس النسخة الجديدة . لكن من خلال المتاجر الرسمية المعتمدة للألعاب الإلكترونية يمكن لكافة اللاعبين تثبيت . Grand Theft Auto: San Andreas . كما أن النسخة الجديدة من لعبة Grand Theft Auto تتطلب بعض المتطلبات لكي ما يتم تثبيت . GTA V علي هواتف أند رويد كذلك من خلال متطلبات GTA APK والتي تتوافق مع كافة إصدارات هواتف أند رويد و أيفون . وهي متطلبات بسيطة يمكن لك اللاعبين توفيرها في أجهزة الهواتف المختلفة . سواء كانت هذه المتطلبات في لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس أو في لعبة GTA V Liberty Stories . وفي السطور القادمة نتعرف علي ما هي متطلبات لعبة GTA V للأندرويد لكافة الهواتف ليتم تثبيتها علي الهواتف .

كيف يمكن تثبيت GTA San Andreas للاندرويد

الشركة المنتجة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد في إصدارها الأول منها . كانت تعمل فقط علي أجهزة الكمبيوتر وذلك كان منذ عام 2003 . كما أن الشركة حينما رأت الانتشار السريع في لعبة GTA V تم التطوير والتحديث للعبة جراند ثفت أوتو . ولذلك تم العمل شبه كل عام علي تحديث لعبة Grand Theft Auto . وأتت النسخة الرائعة من إصدارات الشركة وهي نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كما يمكن تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس بكل سهولة عبر المتاجر الرسمية . والتي سنذكرها تفصيلياً للتمتع بمغامرات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

كيفية تثبيت لعبة GTA V الأصلية

لا تختلف متطلبات تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عن لعبة Grand Theft Auto Vice city . كثيراً كما تتشابه متطلبات تثبيتها مع لعبة GTA V Liberty Stories إلي حد كبير . ونتعرف على تثبيت نسخة سان أندرياس كالآتي :-

يجب أن يقوم اللاعب بتسجيل الدخول على أي متجر يتوافق مع جواله من المتاجر الرسمية .

كما يتم كتابة اسم لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس في مربع البحث .

في مربع البحث . بمجرد ظهور اسم Grand Theft Auto: San Andreas يتم الضغط عليها .

يتم الضغط عليها . كذلك بمجرد أختيار نسخة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس يتم تحديد قيمة سعرها .

سان أندرياس يتم تحديد قيمة سعرها . حيث سعر نسخة لعبة GTA V للأندرويد قيمتها داخل السعودية محددة 30 ريال .

كما يقوم اللاعب بتحديد وسيلة الدفع التي يريدها لدفع ثمن لعبة Grand Theft Auto .

بعد تلك الخطوات يتم الضغط علي الزر الخاص بتثبيت جراند ثفت أوتو .

تلك كانت الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة GTA San Andreas .

متطلبات الشركة المنتجة لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد سان أندرياس

هناك بعض المتطلبات التي حددته الشركة المنتجة لكي ما يتم تثبيت GTA San Andreas . علي كافة الهواتف المتنوعة من ألأند رويد و أيفون . حيث متطلبات GTA San Andreas للاندرويد هي كالتالي :-

فيما يخص المساحة الداخلية لهواتف أند رويد أو هواتف أيفون يجب أن تكون فارغة بقدر 4GB . كما تتطلب لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس ذاكرة عشوائية للهاتف فارغة بمقدار 6GB . كذلك بجانب أن لعبة GTA V الأصلية لتثبيتها يجب أن يكون معالج الجوال بتقنية حديثة ويكون قوي لتحمل تثبيت سان أندرياس حددت الشركة المنتجة لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس أن تكون تقنية المعالج سناب دراجون 865 . كما لابد أن يكون نظام تشغيل الهاتف نظام أند رويد 11 لتشغيل GTA San Andreas للاندرويد . تلك المتطلبات تختلف عن متطلبات لعبة Grand Theft Auto Vice city وأيضاً GTA V Liberty Stories .

إصدارات لعبة جراند ثفت أوتو المحدثة من الشركة المنتجة

النسخة الأحدث المتطورة وأحداثها الجديدة بكافة مغامراتها وهي Grand Theft Auto: San Andreas . صدور نسخة محدثة أيضاً وتتمتع بجولات مغامرات مختلفة عن باقي النسخ وهي Grand Theft Auto: The Trilogy كما تم صدور نسخة جديدة بالكامل وهي نسخة GTA V Liberty Stories . ذلك بجانب النسخة المتطورة الرائعة بأسلحة محدثة وهي لعبة Grand Theft Auto Vice city .

GTA San Andreas للاندرويد والتي تم تطويرها وتحديث مغامراتها بالكامل داخلها . ذلك بجانب أحداثها المشوقة التي تدور داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية . تم عرض تفاصيل تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من متاجرها الرسمية .