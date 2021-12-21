نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر GTA San Andreas للجوالات تثبيت النسخة الجديدة من لعبة Grand Theft Auto في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA San Andreas للجوالات النسخة الجديدة وكيف يتم تثبيت النسخة الرائعة من ألعاب جراند ثفت أوتو والتمتع باللعب بمغامرات متعددة . وذلك بعد أن تم التطوير الشامل للعبة Grand Theft Auto: San Andreas . كما بجانب تمتع لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس بأحداث داخل المغامرات المختلفة لها . تلك التي تدور في ولاية سان أندرياس الأمريكية . كما بجانب تمتع لعبة Grand Theft Auto بعالم أفتراضي شبه واقعي . كذلك تم ترقية ألجرافيك بتقنية عالية داخل لعبة GTA V للأندرويد . سان أندرياس . كما أنها تتمتع بوضوح أعلي في شكل اللعبة وتتميز عن نسخة لعبة Grand Theft Auto Vice city . ونسخة GTA V Liberty Stories . والعديد من المميزات المضافة في لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس والتي نتعرف عليها بالمقال .

GTA San Andreas للجوالات وإتاحة تثبيت النسخة الجديدة علي كافة الجوالات

منذ أن تم إطلاق GTA San Andreas للجوالات وكافة عاشقي هذه اللعبة الشيقة . GTA APK سان أندرياس ويبحث عنها الملايين علي مستوي العالم عن كيفية تثبيت . لعبة GTA V للأندرويد علي الجوالات المختلفة . ذلك بجانب البحث المستمر عن المتطلبات التي تخص تثبيت لعبة Grand Theft Auto هل هي متطلبات . في متداول يد الجميع علي هواتفهم أم لا . كذلك بجانب أن نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كان يتم لعبها علي أجهزة الكمبيوتر سابقاً قبل أن يتم تطوير نسختها لتتوافق مع الهواتف . لذلك يرغب جميع اللاعبين في معرفة خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

GTA San andreas للجوالات والتحديثات المختلفة بداخلها

مع مرور عدة سنوات ليست بقليلة ومنذ أن تم إطلاق أول نسخة من لعبة GTA V . والتي كانت تعمل فقط علي أجهزة الكمبيوتر ورأت الشركة النجاح المتتالي في كل عام عن الآخر . رأت الشركة بأنه لا بد من تطوير وتحديث لعبة GTA V الأصلية . كما كان في أعتبار رؤية الشركة المنتجة . كذلك تنوعت إصدارات نسخ جراند ثفت أوتو وصدرت Grand Theft Auto: San Andreas النسخة المطورة . وذلك بإضافة العديد من المميزات عليها لتعتبر أكثر تميزاً في كافة نسخ لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

كيف يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس

في بداية خطوات تثبيت GTA San Andreas للجوالات يجب تسجيل الدخول علي متجر الهاتف المعتمد . كذلك يتم تسجيل اسم Grand Theft Auto: San Andreas بمربع البحث داخل المتجر . كما يجب بعد ظهور اسم لعبة GTA V للأندرويد سان أندرياس يتم الضغط عليها لبدء التثبيت . يتم تحديد السعر الخاص في لعبة Grand Theft Auto وفقاً للسعر المحدد لكل دولة . كذلك يجب علي اللاعب تحديد وسيلة الدفع التي سيتم الدفع بها في نسخة لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس . كما بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت لعبة GTA V سان أندرياس . تأخذ عملية تثبيت لعبة GTA V الأصلية بضع دقائق ويتم التمتع باللعب في أخر نسخة من جراند ثفت أوتو .

هل هناك متطلبات خاصة بتثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

لعبة GTA V للأندرويد سان أندرياس تتطلب بعض المتطلبات البسيطة للجوالات ليتم تثبيتها . ولا تختلف تلك المتطلبات في نسخة سان أندرياس كثيراً عن متطلبات نسخة لعبة Grand Theft Auto Vice city . وأيضاً نسخة GTA V Liberty Stories أما عن متطلبات Grand Theft Auto: San Andreas هي كالآتي :-

توفير مساحة فارغة سواء في هواتف أند رويد أو أيفون لا تقل عن 4GB .

كما أن لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس يتم توفير ذاكرة عشوائية لها بقدر 6GB .

يتم توفير ذاكرة عشوائية لها بقدر 6GB . كذلك بجانب المعالج الخاص بالهاتف يجب أن يكون بتقنية عالية لتحمل تشغيل Grand Theft Auto: San Andreas .

. تثبيت وتشغيل لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس تتطلب معالج رسومي بتقنية SNAPDRAGON 825 .

سان أندرياس تتطلب معالج رسومي بتقنية SNAPDRAGON 825 . كما متطلبات لعبة GTA V للأندرويد يكون نظام تشغيل الجوال أند رويد 11 لتثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس .

تطوير وإصدار نسخ متعددة من جراند ثفت أوتو

طورت الشركة نسخة Grand Theft Auto: San Andreas وترقيتها لتصبح النسخة الأفضل . كذلك تحديث كافة الجوانب الخاصة بنسخة لعبة Grand Theft Auto Vice city . كما تتمتع نسخة GTA V Liberty Stories بعالم أفتراضي يشبه الواقي مما يجعل تجربة اللعب بشكل أفضل . بجانب أن هناك تطوير وتحديث لنسخ لعبة Grand Theft Auto سواء الخامسة أو الثالثة .

GTA San Andreas للجوالات والتمتع بنسخة Grand Theft Auto: San Andreas . ويتم تثبيت تلك النسخة الرائعة عبر المتجر الرسمي المتوافق مع أي هاتف . ذلك بجانب الموقع الشهير الخاص بأي لعبة إلكترونية وهو موقع ميديا فاير .