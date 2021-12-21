نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن PES 2021 Mobile كوينز اللعبة وموعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن PES 2021 Mobile ، يبحث عشاق لعبة eFootball PES 2021 عن كيفية الحصول علي كوينز في بيس 2021. وذلك لشراء أساطير اللعبة بقوة كبيرة في التسديد وسرعة فائقة في الركض في المباراة. حيث هناك مواقع كثيرة تقدم خدمة الشحن هذه بمقابل مادي كما تقدم عروض شحن هائلة. ولكن نحن نحذر من ذلك لأن بعض المواقع تقوم بسرقة أموالك المتاحة علي بطاقتك الائتمانية ولا تحصل علي كوينز اللعبة. وبعض المواقع الأخرى تقوم بشحن الكوينز مجانا ولكن مقابل أشتراكك عبر بريدك الإلكتروني والترويج ببياناتك الإلكترونية لموقع الخدمة. واليوم ومن خلال موقعكم المفضل (ثقفني). سوف نتعرف سويا عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021 للموبايل. كما سنستعرض موعد نزول لعبة eFootball PES 2022 للموبايل من خلال السطور القليلة القادمة.

شحن PES 2021 Mobile بطريقة رسمية

هناك طرق عديدة ورسمية لشحن اللعبة. وكما ذكرنا في الفقرة السابقة أن هناك مواقع كثيرة غير أمنة تقدم هذه الخدمة ومن منصتنا هذه نحذرك من تلك المواقع. ويجب إتباع الطرق التالية عن كيف تحصل على كوينز في PES 2021. وذلك لشراء أساطير كرة القدم وشراء المدربين ليكون فريقك أقوى من فريق أخر. وكما نعلم أن عملة الكوينز في هذه اللعبة هي أكبر حيث تعادل 10 كوينز 1000 من عملة GP. كما يمكن شحن الكوينز عن طريق لعب مباريات والحصول علي 10 إلى 30 كوينز بعد عدد معين من المباريات كما يجب الفوز في هذه المباريات للحصول عليها. أما بالنسة للطريقة الثانية والتي بها عرض كبير الآن على الحصول علي كوينز في بيس 2021. وذلك بالدخول على اللعبة ثم النقر على علامة السلة في الصفحة الرئيسية من الخارج. كما تم نزول عرض علي 100 كوينز بسعر 17 جنيه مصري ولكن سوف يتحصل المستخدم علي 300 كوينز أي 200 كوينز هدية. كذلك عرض أخر من الحصول علي كوينز في بيس 2021 تقوم بدفع 50 جنيه مصري والحصول على 300 كوينز وعليهم 440 كوينز هدية بإجمالى 740 كوينز. وذلك عرض يستحق التجربة يرجى تفحص الصورة التالية وهي توضح ذلك.

موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 رسميا

تم تداول الفترة الأخيرة أخبار حول نزول لعبة eFootball PES 2022. وكانت الأخبار أن اللعبة تم نزولها علي الجوالات الأندرويد. ولكن هذا غير صحيح ولكن الخبر الصحيح أنه كان من المقرر نزول اللعبة في أواخر أكتوبر الماضي. وتم التأجيل حتى ديسمبر 2021. ثم تم التأجيل مجددا حتى مارس 2022 القادم. كما تم تعويض المستخدمين بعملة GP بقيمة 400 ألف من GP. حيث سيتم إطلاقها رسميا في مارس 2022 وسيتم التثبيت من خلال جوجل بلاي المنصة الرسمية لشركة كونامي اليابانية. وسوف يكون التثبيت بنفس طريقة تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021. بدون أي تغيير في عملية التثبيت. كما سيتم شحن كوينز إصدار 2022 مثل شحن PES 2021 Mobile بدون أي تغيير أيضا.

متطلبات تشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022 و شحن PES 2021 Mobile

قبل أن تقوم بتثبيت اللعبة وشراء والحصول علي كوينز في بيس 2021. يجب التأكد أولا من أن هاتفك من الفئة المتوسطة حيث اللعبة تعمل بسلاسة تامة علي فئة الجوالات المتوسطة. ويمكن أن تعمل علي أقل من ذلك ولكن ستعمل بتقطيع مستمر وليست بسلاسة. حيث يجب أن يكون الجوال به مساحة داخلى لا تقل عن 5 جيجا مقسمة إلي جزء جوجل بلاي 2.5 جيجا. والجزء الأخر في تحديثات اللعبة من الداخل. كما يجب ان تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 4 جيجا رام. كما تعمل eFootball PES 2021 علي اندرويد 10 وما فوق بسلاسة تامة.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية شحن PES 2021 Mobile بطريقة رسمية مجانية ومدفوعة. كما أستعرضنا أيضا موعد نزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 رسميا على جوجل بلاي. نتمنى لكم سهولة الحصول علي كوينز في بيس 2021 . كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.