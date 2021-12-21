نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد المنتظرة وموعد نزولها الرسمي وتثبيت PES 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد ، تعددت الأقاويل والأخبار بين مستخدمي الألعاب الإلكترونية عن اللعبة الرائدة لعبة eFootball PES 2022. حيث كل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن كيفية الحصول عليها. واليوم سوف نحسم الجدل حول هذه الأخبار المتداولة. كما تداولت تلك الأخبار بسبب شهرة اللعبة المميزة والتي يقوم بلعبها نسبة كبيرة حول العالم تخطت 100 مليون مستخدم. وذلك للاندرويد فقط ولكن هناك الكثير من الإصدارات التي تعمل على الكمبيوتر والبلاي ستيشن. حيث اشتهرت اللعبة من خلال هذه الأجهزة الشهيرة والذي يمتلكها مستخدمي اللعبة. كما اشتهرت اللعبة أيضا بتثبيتها علي الجوالات الأندرويد واليوم سوف نتعرف علي الموعد الرسمي للإصدار المنتظر من قبل ملايين المستخدمين للعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. كما سنعرض أيضا كيفية الحصول عليها في حالة نزولها رسميا. ومتطلبات تشغيلها وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

ازدادت الأخبار المضللة عن إي فوتبول بيس 2022 لجوالات ANDROID. حيث أصدرت بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في برمجة الألعاب الإلكترونية وذلك عن طريق سرقة أصل اللعبة وإضافة بعض البرمجة المتطورة لها. ويتم إصدارها مجددا بالبوستر الترويجي الجديد المتخصص للعبة. على أن اللعبة هذه الجديدة PES 2022 للجوالات. كما يقوم الكثير من مستخدمي اللعبة بالدخول لتلك المواقع والنقر علي رابط تنزيلها حيث يقوم الموقع بإظهار إعلانات في منتصف الشاشة وبعض الاشتراكات الذي يقوم بها المستخدم داخل الموقع للحصول عليها بشكل مجاني وقبل أي شخص أخر. والآن لدينا لكم الأخبار الجديدة من داخل شركة كوماني اليابانية حيث أصدرت إعلان ترويجي عن لعبة eFootball PES 2022 للجوالات في يوليو 2021 السابق أن ستكون متاحة علي منصة جوجل بلاي رسميا في أكتوبر 2021. كما تم التأجيل لشهر ديسمبر 2021 الجاري. ثم تم التأجيل للمرة الثانية إلي مارس 2022 القادم وذلك بشكل رسمي. كما تم تعويض مستخدمي اللعبة الحاليين الذين يلعبون لعبة إي فوتبول بيس 2021. بقيمة 400 ألف عملة GP. لاستخدامها في تدريب اللاعبين وشراء اللاعبين. كذلك تم تحديث eFootball PES 2021 في 16 ديسمبر 2021 السابق. وشهد ذلك التحديث ترقية للاعبين وهدايا كبيرة. ومن هنا ننصح بتحديث اللعبة والحصول علي الهدايا الكبيرة.

كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

بالرغم من عدم نزول اللعبة رسميا ولكن كيفية تثبيتها بالخطوات هي نفس تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 الحالية. كما يمكن أيضا تحديث إصدار 2021 بنفس طريقة التثبيت وذلك من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب الاتصال بشبكة الأنترنت.

كما يجب الدخول من الجوال علي تطبيق جوجل بلاي المتخصص في تثبيت التطبيقات والألعاب.

ثم البحث عن لعبة eFootball PES 2022 وذلك بعد نزولها رسميا في مارس 2022. كما يمكن الآن بالبحث عن إصدار 2021 وتثبيته.

وذلك بعد نزولها رسميا في مارس 2022. كما يمكن الآن بالبحث عن إصدار 2021 وتثبيته. ثم النقر علي تثبيت حيث أن اللعبة مجانية بدون أي مقابل أو أشتراكات أو إعلانات مزعجة تظهر لك.

والآن تم التثبيت بنجاح ويمكن فتح اللعبة واختيار الفريق المفضل لديك وشراء اللاعبين وكون فريقك المميز.

متطلبات تشغيل لعبة eFootball PES 2022 و eFootball PES 2021 علي ANDROID

اللعبة ليست عائق لمستخدمي الألعاب الإلكترونية بسبب شروط تشغيلها. حيث تقوم دائما شركة KONAMI بالسعي دائما للاستمتاع باللعبة بدون متطلبات كبيرة. ولا تختلف أيضا متطلبات لعبة إي فوتبول 2022 عن إصدار لعبة إي فوتبول بيس 2021 الإصدار الحالي. حيث تعتمد اللعبة على الشروط التالية.

تتسع لعبة eFootball PES 2022 علي مساحة 2.5 جيجا من جوجل بلاى. كما هناك بعض التحديثات فور نزول اللعبة علي الهاتف بسعة 2 جيجا أخرى. وبشكل إجمالي يجب توافر مساحة 5 جيجا بايت للجوال.

علي مساحة 2.5 جيجا من جوجل بلاى. كما هناك بعض التحديثات فور نزول اللعبة علي الهاتف بسعة 2 جيجا أخرى. وبشكل إجمالي يجب توافر مساحة 5 جيجا بايت للجوال. كما يجب أن يوجد خدمة أنترنت سريعة وبسعة كبيرة لأن اللعبة معتمدة علي ذلك. وأيضا لتجنب خسارة المباريات.

إي فوتبول بيس 2022 وإصدار 2021 يعملون علي معالج متوسط الأداء ويمكن لمعالج رباعي النواة بتشغيلها بسلاسة.

وإصدار 2021 يعملون علي معالج متوسط الأداء ويمكن لمعالج رباعي النواة بتشغيلها بسلاسة. يجب أن يحتوى الجوال الاندرويد علي 4 جيجا رام أو أكثر.

يعمل أيضا علي اندرويد 9 وما فوق.

تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد لهواتف هواوي وهونر ونوفا الجديدة

أجهزة الهواوي والنوفا والهونر لهم نظام يختلف عن أي جوال يعمل بنظام اندرويد. حيث تعمل أجهزة هواوي بنظام مختلف كما لا تدعم خدمات جوجل. ويواجهون مستخدمي الهواوي مشكلة كبيرة في تثبيت التطبيقات ولكن مع تطبيق app gallery. الأمر بات سهلا حيث يمكن البحث عن لعبة eFootball PES 2022 والنقر علي مربع التثبيت. واستمتع الآن باللعبة بدون مشاكل.

أعزائي المستخدمين محبي PES 2022. لقد أنهينا الجدل حول موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. كما أستعرضنا متطلبات وشروط لعبة إصدار 2022 وإصدار eFootball PES 2021. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.