نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في كأس السوبر الإفريقي 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد اللقاء المهم والمتوقع بين الأهلي المصري والرجاء البيضاوي في إحدى المباريات النارية التي ينتظرها الجميع، تردد القنوات المفتوحة التي تبث مباراة الأهلي والرجاء اليوم في القارة السمراء. كأس السوبر المجاني هو الشغل الشاغل لكثير من محبي ومشجعو ومتابعي الكرة العربية في الساعات الحالية، المباراة ستكون قوية للغاية ومثيرة في ظل جهود الفريقين للفوز باللقب، وسيواجه الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، الرجاء، بطل الاتحاد، في مباراة غير قابلة للتجزئة، والفائز باللقب. يتوج هذا اللقاء بلقب بطل كأس السوبر الأفريقي، ونتعرف على أهم القنوات المجانية التي ستبث مدارس الأهلي والرجاء.

القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي

مباراة الاهلي ضد المغرب في كأس السوبر الأفريقي من اقوى المباريات في وسائل الإعلام واهتمام الجمهور حيث شاهدت جوجل الكثير من الأشخاص يبحثون عن القنوات المفتوحة التي ستبث مباراة الاهلي والرجاء البيضاوي وتحرص الجماهير في منطقة الشرق الأوسط على مشاهدة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين ناديين عربيين وإفريقيين بارزين، وقد ضمنت شركة قطر الرياضية للرياضة الحقوق الحصرية لبثها عبر قنواتها المشفرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بهدف حسم لقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالنسخة السابقة بعد فوزه على فريق نهضة بركان، أو يدخل فريق الرجاء البيضاوي مباراة اليوم بهدف. تحقيق فوز كبير على الشياطين الحمر، خاصة وأن الرجاء توج بلقب كأس السوبر الأخير بعد فوزه على الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء البيضاوي

تقرر موعد مباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الأفريقي اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، في المواعيد التالية:

الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة

الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 21:00 بتوقيت أبوظبي

من هو المعلق غلى مباراة الأهلي والرجاء اليوم؟

في مباراة الأهلي ضد الرجاء اليوم على نايل سات، سيقدم رؤوف خليف تعليقًا على قناة BN Sport HD1، لكن القناة مشفرة وتتطلب الاشتراك في مجموعة BN Sport.

من هو الفريق التحكيمي لمباراة اليوم؟

للمرة الثانية على التوالي، يخوض الأهلي منافسات كأس السوبر الأفريقي، وينتظر المشجعون بفارغ الصبر حكام مباراة اليوم وسيدير أوليفر سافاري وديك أوكيلو وبيتر واويرو وإبراهيم عبد الله مباراة الفيديو لمباراة اليوم، مع فيكتور جوميز كحكم الفيديو وإبراهيم عبد الله حكم الفيديو المساعد.