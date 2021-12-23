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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت واتساب الذهبي الإصدار الجديد 2021 Whatsapp Gold وما يجعله متميزاً في المقال التالي
نجد أن الواتس هو آخر التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرا ووجد الواتس الذهبي ترحيب كثير من الناس ووجد أكثر كلمة على محرك البحث جوجل طريقة تثبيت واتساب الذهبي وتنزيل التطبيق الخاص به حيث أصبح منافس للواتس الأصلي وأصبح الكثير يقوم بتنزيله عوضا عن الواتس الأصلي لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية تثبيته إلى جانب المميزات الخاصة به.
طريقة تثبيت واتساب الذهبي
يمكن أن نقوم بتثبيت الواتساب الذهبي عن طريق عدة خطوات وهي
- ندخل على جوجل بلاي.
- نكتب اسم التطبيق الواتساب الذهبي داخل كلمة البحث.
- نضغط على كلمة بحث التي تكون موجودة باللون الأخضر.
- ثم يظهر اسم تطبيق الواتساب الذهبي نقوم بالضغط عليه.
- نضغط بعد ذلك على تثبيت.
- عندما يتم تحميله نضغط على فتح.
- بعد ذلك نبدا في التعامل مع التطبيق.
- نبدا في التعامل معه وتضغط على متابعة ونكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم ونضع صورة شخصية وندخل رقم الهاتف الخاص بينا.
- وندخل رقم التحقق من الهاتف.
- وبعد أن تنتهي جميع البيانات يفتح التطبيق ونبدا استخدامه.
خصائص الواتس الذهبي
يتمتع الواتس الذهبي بكثير من المميزات والخصائص جعلت منه منافس للواتس الأصلي ومن أهم هذه الخصائص ما يلي
- يتم تحميله بكل سهولة دون أي تعقيدات.
- يعمل على تدعيم الأندرويد الموجودة في هواتف الأندرويد
- يعمل التطبيق باللغة العربية مما يؤدي إلى قيام العرب باستخدامه.
- نستطيع من خلاله تحديد من يشاهد الأستوري.
- به خاصية التعرف على الرسائل المحذوفة.
- العلامتين الصح يمكن حذفها وأرجعاهم بكل سهولة.
- حالات الواتس التي لدى الأصدقاء يمكن أن نحملها بدون صعوبة.
- نستطيع أن نضع لكل شخص في الإصدقاء خلفية خاصة به
- يمكن أن نغلق المحادثات بأنماط مختلفة.
- نستطيع سماع الأصوات عند الأتصال عكس الواتس الأصلي.
- يتيح لنا الاختيار بين الخطوط الموجودة في التطبيق.
- تغيير الصور أثناء المحادثة بكل سهولة.
- يستطيع أقامت مجموعات ومحادثات جماعية بسهولة.
- سهولة الاتصال بين أثنين.
- به خاصية الأختفاء وأنت موجود.
- خاصية الغلق وأنت فاتح.
- قراءة الرسائل المحذوفة مهما كان عددها وكميتها.
- خاصية تبادل الفيديوهات والصور بكل سهولة.
- خاصية أزهار الفيديو والصور التي تم حذفها.
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