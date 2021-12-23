طريقة تثبيت واتساب الذهبي الإصدار الجديد 2021 Whatsapp Gold وما يجعله متميزاً

نجد أن الواتس هو آخر التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرا ووجد الواتس الذهبي ترحيب كثير من الناس ووجد أكثر كلمة على محرك البحث جوجل طريقة تثبيت واتساب الذهبي وتنزيل التطبيق الخاص به حيث أصبح منافس للواتس الأصلي وأصبح الكثير يقوم بتنزيله عوضا عن الواتس الأصلي لذلك سوف نستعرض لكم من خلال هذا المقال كيفية تثبيته إلى جانب المميزات الخاصة به.

طريقة تثبيت واتساب الذهبي

يمكن أن نقوم بتثبيت الواتساب الذهبي عن طريق عدة خطوات وهي

ندخل على جوجل بلاي.

نكتب اسم التطبيق الواتساب الذهبي داخل كلمة البحث.

نضغط على كلمة بحث التي تكون موجودة باللون الأخضر.

ثم يظهر اسم تطبيق الواتساب الذهبي نقوم بالضغط عليه.

نضغط بعد ذلك على تثبيت.

عندما يتم تحميله نضغط على فتح.

بعد ذلك نبدا في التعامل مع التطبيق.

نبدا في التعامل معه وتضغط على متابعة ونكتب البيانات المطلوبة مثل الاسم ونضع صورة شخصية وندخل رقم الهاتف الخاص بينا.

وندخل رقم التحقق من الهاتف.

وبعد أن تنتهي جميع البيانات يفتح التطبيق ونبدا استخدامه.

خصائص الواتس الذهبي

يتمتع الواتس الذهبي بكثير من المميزات والخصائص جعلت منه منافس للواتس الأصلي ومن أهم هذه الخصائص ما يلي