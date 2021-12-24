آبل تطلق هاتفها الجديد iPhone SE3 وأهم مواصفاته قامت شركة آبل بإصدار فئة هواتف أقل سعرا للطبقة المتوسطة وأطلقت عليها اسم SE3، والآن تنوي الشركة إطلاق آيفون SE3 والذي من المقرر نزوله الأسواق خلال الأربع شهور الأولى من العام القادم، وأكدت العديد من المصادر أن إطلاق الهاتف سيحمل بين طياته العديد من المفاجآت، أهمها: وجود عدد من المميزات والتحسينات على الهاتف، سعر الهاتف مناسب للجميع، كما أن شاشة الهاتف ستكون بنفس حجم شاشة هاتف iPhone SE2.

مواصفات هاتف iPhone SE3

مواصفات هاتف iPhone SE3 أفادت عدة تسريبات بأن هاتف iPhone SE3 يتمتع بالمواصفات التالية:

معالج الهاتف من النوع a14 Bionic، وهو نفس معالج آيفون 12،كما يوجد به مودم Qualcomm X55.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس، وشاشة الهاتف من نوع LED بحجم 4.7 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

يتمتع الهاتف بخاصية مقاومة الماء والأتربة بمعدل IP67.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية، وكاميرا أمامية دقة 7 ميجابيكسل.

يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة Touch ID على جانب الهاتف.

سعر هاتف iPhone SE3

سعر هاتف iPhone SE3 يعلم الجميع أن أسعار هواتف آيفون عالية للغاية، وذلك يرجع للعديد من المميزات والمواصفات التي ينفرد بها عن غيره، فنجد أن سعر هاتف آيفون 13 قد بلغ 1100 دولار، بينما بلغ سعر هاتف آيفون 13 ميني 1000 دولار، و آيفون 13 برو 1500 دولار، وهاتف آيفون 13 برو ماكس 1600 دولار، لذا نجد الارتفاع الملحوظ في سعر كل هاتف من إصدارات آيفون، ولكن آبل ستقوم بتكسير هذه الفكرة السائدة، فهي تتطلع إلى وصول الهاتف إلى عدد كبير من المستخدمين ذوي الفئة المتوسطة، لذا ستطلق هاتف iPhone SE3 بسعر 399 دولار أمريكي أي 6290 جنيه مصري.