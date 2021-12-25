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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس للجوالات ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto في المقال التالي
تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس أحدث إصدارات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وهي النسخة الأشهر بين كافة النسخة التي تم أنتاجها والتي تأتي بمواصفات وتحديثات أعلي من أي نسخة أخري من لعبة Grand Theft Auto . كما أنها تمتاز بالعديد من الإضافات التي تمت عليها سواء في مغامراتها المتعددة والتي تمتاز بجرافيك عالي . كذلك تم في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تزويد الثلاثة أشخاص المختصين في أرتكاب عمليات السرقة وغيرها . بالعديد من الأسلحة المتطورة . كما تتميز GTA San Andreas للاندرويد بأن أحداثها داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية . مما يجعل تجربة اللعب مشوقة أكثر وذلك لوجود الولاية بالكامل داخل اللعبة . بشوارعها وأبراجها كعالم أفتراضي شبيه جداً بالواقع كما أن جراند ثفت أوتو سان أندرياس تتميز بالكثير عن نسخة GTA V Liberty Stories . وبسبب التقنيات العالية في سان أندرياس تجعلها تتخطي الشهرة أكثر من نسخة Grand Theft Auto Vice city .
تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس
تم التعاون بين الشركة المنتجة والشركات المختصة في تصنيع برمجيات أنظمة تشغيل هواتف أند رويد . بأن تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس يكون متاحاً لكافة أنواع الهواتف . كذلك تم وضع متطلبات بسيطة لتشغيل وتثبيت لعبة GTA V الأصلية . وذلك يكون من خلال أي متجر متوافق مع جوالات أند رويد . كما تم الاتفاق علي أن لعبة GTA V للاندرويد نسخة سان أندرياس الجديد . وضع المتطلبات الخاصة بها تتوافق مع هاتف ذو معالج متوسط أو معالج قوي . وذلك يرجع إلي أن تصميم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لا تتطلب أن يكون الهاتف حديثاً جداً . ولكن يمكن أن يتماشى تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي أي أمكانيات للهاتف . ومنذ أن تم التصريح عن نسخة GTA San Andreas للاندرويد والبحث عنها بمعدلات عالية جداً علي مواقع البحث . لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف والتمتع بالإصدار الجديد .
الخطوات الخاصة بهواتف أند رويد لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس
تم وضع بعض المتطلبات البسيطة ذلك لكي ما يتم تثبيت GTA APK علي هواتف أند رويد . ويتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد وذلك بالمتطلبات الآتية :-
- يمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas من خلال المتاجر المعتمدة أو موقع ميديا فاير .
- أذا ما تم تثبيت لعبة GTA V الأصلية من خلال المتجر يجب أن يكون لديك حساب علي المتجر .
- كما يتم بعد الدخول علي المتجر تسجيل اسم النسخة الجديدة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس .
- كذلك يجب تحديد السعر الخاص بلعبة GTA San Andreas للاندرويد وذلك لأن أسعار اللعبة تختلف من دولة لأخري .
- بعد ذلك يتم تحديد الطريقة التي سيتم الدفع بها لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد علي الهاتف الخاص بك .
- كما بعد عمل الخطوات السابقة يتم الضغط علي الزر الخاص بالتثبيت لبدء تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .
- يمكنك التمتع بلعبة GTA San Andreas بربطها بحسابك علي الفيس بوك لمشاركة الأصدقاء باللعب معك .
نتعرف علي المتطلبات التي تخص تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas
- تتطلب عملية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف مساحة داخلية 4GB .
- كما أن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس يتم توفير ذاكره عشوائية لها بالهاتف فارغة بمساحة 4GB .
- كذلك بجانب أن يكون المعالج الخاص بالهاتف قوي لتحمل تثبيت وتشغيل لعبة Grand Theft Auto .
- تقنية معالج الهاتف يجب أن تكون حديثة وهي تقنية SNAPDRAGON 732 G .
- كما تتطلب GTA San Andreas للاندرويد نظام تشغيل الهاتف يكون نظام أند رويد 11.0.1 .
تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس النسخة الأحدث ذات التقنيات والتحديثات الجديدة . تعرفنا علي تفاصيل تثبيت اللعبة من المتجر الخاص بهواتف أند رويد والمتوافق مع هاتفك . كما عرضنا تفاصيل المتطلبات الخاصة بنسخة لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس .
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