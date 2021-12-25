تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس للجوالات ومتطلبات لعبة Grand Theft Auto

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس أحدث إصدارات لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . وهي النسخة الأشهر بين كافة النسخة التي تم أنتاجها والتي تأتي بمواصفات وتحديثات أعلي من أي نسخة أخري من لعبة Grand Theft Auto . كما أنها تمتاز بالعديد من الإضافات التي تمت عليها سواء في مغامراتها المتعددة والتي تمتاز بجرافيك عالي . كذلك تم في لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تزويد الثلاثة أشخاص المختصين في أرتكاب عمليات السرقة وغيرها . بالعديد من الأسلحة المتطورة . كما تتميز GTA San Andreas للاندرويد بأن أحداثها داخل ولاية سان أندرياس الأمريكية . مما يجعل تجربة اللعب مشوقة أكثر وذلك لوجود الولاية بالكامل داخل اللعبة . بشوارعها وأبراجها كعالم أفتراضي شبيه جداً بالواقع كما أن جراند ثفت أوتو سان أندرياس تتميز بالكثير عن نسخة GTA V Liberty Stories . وبسبب التقنيات العالية في سان أندرياس تجعلها تتخطي الشهرة أكثر من نسخة Grand Theft Auto Vice city .

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس

تم التعاون بين الشركة المنتجة والشركات المختصة في تصنيع برمجيات أنظمة تشغيل هواتف أند رويد . بأن تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس يكون متاحاً لكافة أنواع الهواتف . كذلك تم وضع متطلبات بسيطة لتشغيل وتثبيت لعبة GTA V الأصلية . وذلك يكون من خلال أي متجر متوافق مع جوالات أند رويد . كما تم الاتفاق علي أن لعبة GTA V للاندرويد نسخة سان أندرياس الجديد . وضع المتطلبات الخاصة بها تتوافق مع هاتف ذو معالج متوسط أو معالج قوي . وذلك يرجع إلي أن تصميم لعبة Grand Theft Auto: San Andreas لا تتطلب أن يكون الهاتف حديثاً جداً . ولكن يمكن أن يتماشى تثبيت لعبة Grand Theft Auto علي أي أمكانيات للهاتف . ومنذ أن تم التصريح عن نسخة GTA San Andreas للاندرويد والبحث عنها بمعدلات عالية جداً علي مواقع البحث . لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف والتمتع بالإصدار الجديد .

الخطوات الخاصة بهواتف أند رويد لكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس

تم وضع بعض المتطلبات البسيطة ذلك لكي ما يتم تثبيت GTA APK علي هواتف أند رويد . ويتم تثبيت GTA San Andreas للاندرويد وذلك بالمتطلبات الآتية :-

يمكن تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas من خلال المتاجر المعتمدة أو موقع ميديا فاير . أذا ما تم تثبيت لعبة GTA V الأصلية من خلال المتجر يجب أن يكون لديك حساب علي المتجر . كما يتم بعد الدخول علي المتجر تسجيل اسم النسخة الجديدة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . كذلك يجب تحديد السعر الخاص بلعبة GTA San Andreas للاندرويد وذلك لأن أسعار اللعبة تختلف من دولة لأخري . بعد ذلك يتم تحديد الطريقة التي سيتم الدفع بها لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد علي الهاتف الخاص بك . كما بعد عمل الخطوات السابقة يتم الضغط علي الزر الخاص بالتثبيت لبدء تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . يمكنك التمتع بلعبة GTA San Andreas بربطها بحسابك علي الفيس بوك لمشاركة الأصدقاء باللعب معك .

نتعرف علي المتطلبات التي تخص تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas

تتطلب عملية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas علي الهواتف مساحة داخلية 4GB .

علي الهواتف مساحة داخلية 4GB . كما أن لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس يتم توفير ذاكره عشوائية لها بالهاتف فارغة بمساحة 4GB .

سان أندرياس يتم توفير ذاكره عشوائية لها بالهاتف فارغة بمساحة 4GB . كذلك بجانب أن يكون المعالج الخاص بالهاتف قوي لتحمل تثبيت وتشغيل لعبة Grand Theft Auto .

. تقنية معالج الهاتف يجب أن تكون حديثة وهي تقنية SNAPDRAGON 732 G .

كما تتطلب GTA San Andreas للاندرويد نظام تشغيل الهاتف يكون نظام أند رويد 11.0.1 .

تثبيت جراند ثفت أوتو سان أندرياس النسخة الأحدث ذات التقنيات والتحديثات الجديدة . تعرفنا علي تفاصيل تثبيت اللعبة من المتجر الخاص بهواتف أند رويد والمتوافق مع هاتفك . كما عرضنا تفاصيل المتطلبات الخاصة بنسخة لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس .