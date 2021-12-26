“خطوة بخطوة” طريقة تحميل واتساب الذهبي 2021 بالخطوات Whatsapp Gold on your Phone

يلجأ العديد من الشخصيات إلى تحميل واتساب الذهبي، وهذا بسبب ما يحمله واتساب الذهبي من تعديل، ومميزات عن الواتساب العادي، حيث أن البعض يطلق على واتساب الذهبي لقب واتساب بلس، وهذا من كثرة الاستخدامات مقارنة ب واتساب العادي، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول واتساب الذهبي وطريقة تحميله تابع هذا المقال.

طريقة تحميل واتساب الذهبي 2021 بالخطوات

واتساب الذهبي أو واتساب بلس ويتلك عليه هذه الأسماء لأنه واتساب يخص الأشخاص المميزة، والتي تريد الحصول على خدمات خاصة، وهذا بسبب أن واتساب الذهبي يعمل على تعريف الأشخاص المتصلة بالإنترنت في الصفحة الرئيسية، ولا يدعم واتساب العادي تلك الخاصية الرائعة، ويمكنك الجلوس على واتساب الذهبي دون الإظهار أن كنت متصل بالإنترنت أم لا، وهي من المميزات التي تساعد على التأمل، ومراجعة بعض البيانات بسهولة.

الواتساب الذهبي يعطيك السرعة في تسريع المقاطع الصوتية، وهذا شيء لا يقوم به واتساب العادي، وهذا مع إعطائك الحرية الكاملة في فتح الفيديو وإخفاءه، والتحديث الأخير الخاص بالواتساب الذهبي يمنحك الحرية في وضع الوضع الداكن أم لا، وهذا حتى لا ننسى قدرة الواتساب الذهبي على إطالة مدة عرض الحالات لدقيقة كاملة، بينما الواتساب العادي يعطيك ثلاثين ثانية فقط، ويمكنك وضع قفل للمحادثات التي تكون في غاية الخصوصية، ولا ترغب في أن يعلمها أحد.

طريقة تحميل الواتساب الذهبي

أحيانًا سياسة الأمان الخاصة بالواتساب تعمل على إيقاف تحميل الواتساب الذهبي، ومن أجل هذا سنصف لك أسهل طريقة من أجل تحميل الواتساب الذهبي، وبالطريقة الأكثر أمانًا، وخطوات تحميل الواتساب الذهبي تتمثل في النقاط التالية: