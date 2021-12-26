نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد والأيفون الجديدة ومتطلبات تشغيل لعبة gta 5 الأصلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو 5 ، باتت هذه الكلمة السابقة متصدرة في محركات بحث جوجل. حيث مستخدمي الألعاب الإلكترونية يبحثون عن كيفية الحصول عليها وذلك لأن اللعبة تفوز بإعجاب الكثير من المستخدمين منذ بداية نزولها رسميا على جميع الأجهزة الإلكترونية من بلاي ستيشن واكس بوكس وكومبيوتر. ومؤخرا أجهزة الاندرويد والأيفون. حيث يمكن لحاملي هذه الأجهزة الاستمتاع بلعبة grand theft auto v 5. وذلك من خلال الخطوات التي سنعرضها لكم في السطور القلية القادمة من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). كما سنتعرف أيضا عن متطلبات وشروط تشغيل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد. فتابعوا معي من خلال السطور القلية القادمة.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للجوالات

يمكن لأي جوال أي أن كان نوعه بتثبيت اللعبة الشهيرة ولكن ليس من مواقع إلكترونية تقوم بالتعديلات على إصدار لعبة gta 5 الأصلية. كما لا يمكن أيضا تثبيتها من جوجل بلاي. حيث لا يتم حتى الآن إصدار اللعبة على جوجل بلاي أو آبل ستور. ولكن طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد ستكون من خلال الموقع الرسمي روك ستار جيم والذي سنتعرف على خطوات تحميلها من السطور التالية.

من خلال متصفح جوجل يجب البحث عن ROCK STAR GAME.

كذلك الدخول بالبريد الإلكتروني على الموقع. والبحث عن grand theft auto v 5 .

. ثم الضغط علي بوستر اللعبة ودفع قيمة مالية تقريبية 35 ريال. وليس مجانية مثل ما يقال من قبل مواقع أخرى تقوم بخداعك.

بعد الدفع سيتم الحصول علي اللعبة بسلاسة بدون مشاكل على الجوال الاندرويد والأيفون.

متطلبات تشغيل grand theft auto v 5 للاندرويد والايفون

بالنسبة للجوالات التي تعمل بنظام أندرويد تتطلب شروط كبيرة ولكن جوالات أيفون لا تتطلب الكثير من الشروط وذلك لكفاءة هذه الجوالات لتشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5. حيث المتطلبات التالية تخص اندرويد وايفون.

تصل سعة اللعبة علي ايفون واندرويد حتى 4.5 جيجا بايت مثل إصدار Grand Theft Auto: San Andreas .

. كما تعمل أيضا علي رام 6 جيجا أو اكثر.

كما يجب أن يكون معالج أداء الجوال كبير بالنسبة للاندرويد ثماني النواة. ولأيفون معالج متوسط يكفي لتشغيلها.

أندرويد 11 لتشغيل grand theft auto v 5. ولأجهزة أيفون نظام IOS 10.

لقد وصلنا لنهاية طريقة تحميل جراند ثفت أوتو 5 للاندرويد يجب قراءة الخطوات جيدا وتنفيذها. كما أستعرضنا لكم متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5. نتمنى لكم أن تستمتعوا بالمغامرة والتشويق.