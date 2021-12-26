شحن جواهر فري فاير 2022 عبر موقع Shop2game بخطوات آمنة على حسابك

شحن جواهر فرى فاير Free Fire عبر Shop2game، جواهر فرى فاير من أكثر الأشياء التي يحتاجها جميع لاعبو فرى فاير من أجل تنفيذ العديد من المهام وشراء المزيد من الأسلحة وملابس الشخصيات المختلفة وتخطى الكثير من المستويات وبدونها لن تستطيع الاستمتاع بلعبة فرى فاير والاستمرار بها، ويمكنك شحن جواهر فرى فاير Free Fire عبر Shop2game بكل سهولة باستخدام رقم الـ ID، ذلك الموقع الذي يستخدمه معظم لاعبي فرى فاير فى جميع الدول العربية من أجل شحن الجواهر وإضافتها فى رصيد حسابهم فى اللعبة، حيث أن موقع Shop2game يعد من المواقع الرسمية التابع لشركة Garena وهى الشركة المالكة للعبة فرى فاير ويتميز الموقع بسهولة التسجيل به وبكل أمان دون إعطاء معلوماتك وبياناتك الشخصية، فتعرف على الطريقة الصحيحة لشحن الجواهر عبر موقع Shop2game.

طريقة شحن جواهر فرى فاير Free Fire عبر Shop2game

أولا قبل الدخول إلى موقع Shop2game يجب أن تقوم بشراء بطاقة شحن جواهر فرى فاير عن طريق خدمة Bee لتحصل على كود الشحن.

الدخول على رابط موقع Shop2game وتسجيل الدخول به.

اختار دولتك من الصفحة الرئيسية.

اضغط على شكل لعبة فرى فاير.

أدخل رقم المعرف الخاص بك ID.

سيظهر لك خانة الشحن قم بإدخال كود الشحن بها ثم اضغط تأكيد الشحن.

حدد كمية الجواهر التي ترغب فى شرائها.

لا تدخل أي أرقام مرور بداخل الموقع.

بعد قليل سوف تصلك رسالة تؤكد بوصول الجواهر إلى حسابك، قم بالدخول على اللعبة واستمتع بجميع الجواهر التي تم شحنها.

شحن جواهر فرى فاير عن طريق الفيزا

إذا كنت من حاملي الفيزا أو الماستر كارد فيمكنك استخدامها بكل سهولة فى شحن حسابك بجواهر فرى فاير من خلال الموقع الرسمي التابع للعبة MTCGAME وعند الدخول إليه سيطلب منك تحديد طريقة الدفع وإدخال بيانات الفيزا أو الماسترد كارد الخاص بك، ولكن هذه الطريقة تصلح فقط لمن أعمارهم تزيد عن 18 عاما، كما يمكن الشحن عبر استخدام شركات الاتصال المختلفة المتوفرة عبر بلدك مثل اتصالات أو أو رانج أو فودافون.