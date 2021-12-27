لعبة ببجي التحديث الجديد 2022 وطريقة الحصول على آخر تحديث بالخطوات pubg mobile new update

لعبة ببجي التحديث الجديد تم انتشارها بشكل كبير جداً في الفترة الأخيرة وذلك بسبب المقبلين على هذا التحديث لما فيه من مميزات إضافية مختلف عن باقي الإصدارات، حيث لا يأخذ مساحة تخزين كبيرة على الهاتف المحمول ويوجد بها معدات جديدة وعصرية تتناسب مع وقتنا الحاضر مما يجعل في اللعبة حماس وإثارة أكثر للاعبين، ومن يقوم بتحديث اللعبة سيحصل على هدايا منها.

لعبة ببجي التحديث الجديد 2022

يتم تحميل التحديث الجديد من خلال المتجر الخاص بكل هاتف محمول وذلك من خلال جوجل بلاي للأندرويد و App store للأيفون وذلك بالدخول على كل منهما والبحث عن لعبة ببجي يظهر الاختيارات ونقوم بالضغط على ببجي موبايل سيظهر لنا زر التحديث نضغط عليه وننتظر حتى تتم عملية التحديث وبعدها نستطيع فتح اللعبة والبدء في اللعب.

مميزات لعبة ببجي التحديث الجديد

تم توفير ترقيات في اللعبة وبعض التغيرات أثناء اللعب. تم تطبيق واجهات استخدام جديدة ومن ضمنهم تجديد خريطة اللعبة الأصلية. تغير في شكل السماء والمياه والمناخ والأرض وشكل النباتات حيث تصبح أكثر محاكاة للواقع الذي نعيشه. وجود المباني بشكل جديد تماما. وجود عناصر جديدة في الخريطة. وجود حواجز خشبية وبعض الخنادق بالإضافة إلى بعض الدبابات وذلك للإثارة وجعل جو اللعبة كساحة معركة. وتم إضافة طائرة هليكوبتر في اللعبة يمكن للاعب للاستمتاع بها. وجود قنابل لهب وضبط مناولة m134.

أوضاع جديدة للعبة ببجي موبايل

خريطة الساحة الجديدة: حيث أن حجمها صغير ويوجد بها ممرات متداخلة لتصبح أكثر إثارة وسرعة وهذه الخريطة تناسب الأشخاص الذين يحبون المعارك الكبيرة لذلك يوجد بها الكثير من المعدات. مكان التدمير: لقد صمم منطة التدمير وذلك في حالة تدمير المبنى يجب على اللاعب أن يترك المبنى ولا يمكنه لإخباء فيه بأمان.

وفي هذا التحديث يمكن للاعبين أن يعودوا للحياة مرتين من قبل أصدقائهم في اللعبة، ويمكن للاعب إعادة نفسه أو صديقه في اللعبة وتستطيع الآن تحميل التحديث الجديد من أي متجر للحصول على المزايا الجديدة التي توجد فيها.