نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد الجديدة 2022 ومتطلبات GTA V APK في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة Grand Theft Auto: Vice city ، الجميع في حالة أنتظار التحديث الجديد 2022 للعام الجديد. وسوف تظل أقدم إصدار من لعبة Grand Theft Auto. عليها طلب كبير ليتمتع مستخدمي اللعبة بمغامرات وتشويق في داخل اللعبة. والتي يقضي أمامها محبي اللعبة الكثير من الساعات في اليوم. وذلك منذ نزول اللعبة منذ وقت طويل تحديدا في عام 2001. وكان منظور اللعبة يعمل بنظام أفقي فقط. وبعد ذلك قامت روك ستار بتطوير اللعبة والمهام لتعمل من جميع الزوايا. كما تم نزول اللعبة على أجهزة PLAY STAHION بجميع أنواعها وازدادت عمليات البيع لهذا الإصدار الشهير الذي يعتبر أشهر إصدارات لعبة GTA V الأصلية. كما تم نزولها علي أنظمة اندرويد وتخطت عدد نزولها علي الأجهزة المحمولة مليون وأكثر عملية تنزيل. والآن سوف نتعرف معا عن طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد. كما سنتعرف أيضا على شروط تشغيل التحديث الجديد 2022 من اللعبة على الجوالات وذلك من خلال الأتي.

طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

ازدادت الأخبار حول التحديث الأخير للعام الجديد 2022. أنه سوف تم نزوله رسميا على مواقع تقوم بإصدار ألعاب إلكترونية معدلة وليس GTA V APK فقط. ولكن يجب ملاحظة أن هذه المواقع غير موثوقة حيث تسرق بيانات الزوار الذي يريدون الحصول على لعبة GTA V للاندرويد. وذلك لا يقومون بالسرقة بشكل مباشر بتحذيرك ولكن عن طريق إضافة بعض التطبيقات الذي توافق على تثبيتها للحصول على اللعبة. حيث تقوم تلك التطبيقات بسرقة بياناتك الشخصية من الجوال. كما تقوم بتدمير وإتلاف الجوال الخاص بك. ولكن طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد بطريقة موثوقة من خلال التالي.

أول شئ يجب أن نتصل بالأنترنت ويجب أن يكون سريعا لنزول اللعبة بسهولة.

ومن خلال الدخول علي جوجل بلاي التطبيق الرسمي للتطبيقات في جوالات أندرويد نقوم بالبحث عن لعبة Grand Theft Auto .

. بعد الضغط على بحث سيتم ظهور إصدارات عديدة ( لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ، وإصدار ليبرتي سيتي ستوريز، وإصدار جاتا تشينا تاور، وجاتا III)

، ، وإصدار ليبرتي سيتي ستوريز، وإصدار جاتا تشينا تاور، وجاتا III) ثم اختيار إصدار فايس سيتي. كما أن هذه الإصدارات السابقة جميعها من شركة روك ستار. بينما هناك بعض الألعاب المجانية ولكن ليس تابعة لنفس الشركة بل إصدارات شركات أخرى. ولكن تعتبر أقل جودة كثيرا عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city .

. بعد اختيار فايس سيتي سوف نلاحظ في أسف الصفحة زر الدفع الإلكتروني والمقدر 25 ريال سعودي. حيث يجب الدفع إلكترونيا من خلال بطاقات مسبوقة الدفع أو بطاقات البنوك التي تعمل أون لاين.

كذلك بعد نجاح عملية الدفع ستكون اللعبة جاهزة للتثبيت علي الجوال الأندرويد وسيتم نزولها بنجاح.

شروط تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي للاندرويد الجديد 2022

لا يختلف التحديث للعام الجديد 2022 عن أي تحديثات أخرى مضت. حيث أن لعبة Grand Theft Auto: Vice city لعبة متوسطة في التصميم والدقة. كما يعمل تحديث 2022 الجديد على إمكانيات الجوال المتوسطة والتي سعرها متوسطة في الأسواق العالمية. ويمكن لمعظم حاملي الهواتف المحمولة الحصول على لعبة GTA V للاندرويد فايس سيتي والدخول في عالم الإثارة والتشويق من خلال جوالاتهم. ويجب أن يكون الجوال متوفر به المتطلبات التالية.

أولا السعة التخزينية من اللازم سعة داخلية 3 جيجا بايت في الجوال.

كما يجب أحتواء الهاتف على 4 جيجا رام. حيث الذاكرة العشوائية تقوم بتشغيل اللعبة بسهولة.

أما بالنسبة للمعالج يجب أن يكون SNAP DRAGON 720G. ويعتبر هذا المعالج متوفر في معظم جوالات الفئة المتوسطة. ولكن هذا المعالج لا يمكن تشغيل لعبة Grand Theft Auto: San Andreas عليه. بل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي فقط.

عليه. بل فقط. أندرويد 10 كافي أيضا لتشغيل اللعبة.

عزيزي القارئ الخطوات السابقة هي الخطوات الرسمية في طريقة تحميل Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد. يجب إتباعها جيدا كذلك يجب إتباع شروط تشغيل التحديث الجديد 2022 لعبة Grand Theft Auto: Vice city. نتمنى الاستمتاع بلعبة GTA V APK للجوالات. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.