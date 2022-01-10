مواصفات هاتف Samsung Galaxy M22 وسعره في المملكة السعودية

دائماً ما تعلن شركة سامسونج عن الإصدارات الجديدة لها، ولكن هذا الإصدار مختلف من نوعه وبه العديد من المزايا التي تجعله من الهواتف الاقتصادية مقابل القيمة التي يقدمها، فقد نوضح لكم في ذلك التقرير أهم ما يتصف به هاتف مواصفات هاتف Samsung Galaxy M22.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy M22

هاتف Samsung Galaxy M22 يدعم خاصية NFC.

وزن الهاتف 186 جرام مع أبعاد 159.9x74x8.4 ملم.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال نوعهما Nano sim، كما يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني حتي الجيل الرابع، وهما 2G، 3G، 4G.

الهاتف مصنع من خامات متينه وهو البلاستيك اللامع.

الشاشة بشكل النوتش كعادة هواتف سامسونج ومن النوع Super AMOLED، بينما مساحتها 6.4 انش، والجودة HD+، والدقة 720×1600 بكسل.

الهاتف له 3 إصدارات، الأول بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، أما الثانية بسعة 128 جيجا بايت بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، أما عن الإصدار الثالث بذاكرة صلبة 128 جيجا بايت أيضاً وبذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت، وكلاهما بذاكره نوعها eMMC 5.1.

الهاتف يدعم تزويد المساحة بكارت ميموري خارجي حتي 1 تيرا.

أداء الهاتف ممتاز، حيث يأتي المعالج من النوع Helio G80 بتكنولوجيا الـ 12 نانو ومزود بمعالج رسومي نوعه Mali-G52 MC2.

الهاتف به كاميرا أمامية دقتها 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2.

الهاتف به كاميرا رباعية خلفية، بدقة 48 ميحا بايت، 8 ميجا بايت، 2 ميجا بايت، 2 ميجا بايت، وهما الكاميرا الرئيسية، الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، كاميرا الماكرو، وكاميرا البورترية.

الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل في الثانية.

الهاتف به ميكروفون لعمل عزل للضوضاء.

الهاتف به منفذ خارجي لسماعات الأذن.

الواي فاي يدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot ويعمل بالترددات الآتية a/b/g/n/ac.

إصدار البلوتوث 5.0.

يدعم الهاتف GPS، A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS.

الهاتف به خاصية فتح الهاتف عن طريق الوجه والبصمة، وبه زر مخصص للبصمة.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير، ويعمل بالشحن السريع بقوة 15 واط.

ألوان الهاتف: أسود، أبيض، أزرق.

سعر هاتف Samsung Galaxy M22