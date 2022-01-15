نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر KONAMI.. شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا التحديث الجديد وتثبيت إي فوتبول بيس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز PES 2021 Mobile ، مازال الجدال مستمر حول الحصول علي كوينز في بيس 2021 بشكل مجاني بدون مقابل. تتصدر نتائج البحث عن كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021 على شبكة الأنترنت. وذلك ليتم الحصول على خدمات لاعبين عديدة ذو قدرات هائلة في التسديد القوي والسرعات الكبيرة واللياقة البدنية في قطع الكرات القصيرة والطويلة. حيث تتمكن كوينز اللعبة من شراء هؤلاء اللاعبين. كما يتم تدريبهم ببعض من الكوينز والحصول أيضا على خدمات مدربين كبار في عالم اللعبة على مر تاريخها. بالإضافة إلى شهرة إي فوتبول والتي كانت أسمها pes evolution soccer واختصارها PES.

كما نشآت اللعبة منذ خمسة وعشرون عاما. 25 عاما من التميز والأبداع الجرافيكي من كونامي الشركة اليابانية. واليوم سوف نعرفكم كيف تحصل على كوينز في PES 2021 مجانا بطريقة رسمية من داخل اللعبة في التحديث الجديد. كما سنتعرف أيضا عن كيفية تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وذلك من خلال موقعكم المفضل والمتميز (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا في التحديث الجديد 2022

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 ؟ مجانا هو سؤال شائع بين محبي الساحرة المستديرة كرة القدم خصوصا محبي هذه اللعبة منذ بدايتها على البلاي ستيشن والكمبيوتر. وحتى نزول eFootball PES 2021 للأندرويد والايفون وعلى معظم أجهزة التشغيل المختلفة. ويمكن الحصول علي كوينز في بيس 2021 بطريقتين مجانية ومدفوعة. حيث أن الطريقة المجانية وهي أكثر شهرة ولكن بطيئة في الحصول على الكوينز. حيث يتم تسجيل الدخول بشكل يومي ويتم خيارك من قبل اللعبة بالحصول على 1000 GP. أو 10 كوينز يوميا لمدة خمسة أيام وفي اليوم السادس 20 كوينز واليوم السابع 30 كوينز. حيث يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile أسبوعيا 100 كوينز مجانية أي شهريا 400 كوينز مجاني بدون مقابل.

كل ذلك بجانب كوينز مجاني بعد الفوز بعدة تحديات تحددها اللعبة لك مما يعني ذلك أنه من الممكن الحصول أسبوعيا أقل شئ على مائة وخمسون كوينز مجانية بدون الدخول إلى مواقع الشحن المضللة. بادر الآن بتسجيل الدخول اليومي وأحصل على الكوينز مجانا وأشتر أساطيرك واللاعبين القدامي الذين تحبهم واحصل على خدماتهم في الفوز في المبارايات العديدة. وفيما يلي صورة من حسابي الخاص في اللعبة توضح الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا.

كيف تحصل على كوينز في PES 2021 في التحديث الجديد

شحن كوينز PES 2021 Mobile في التحديث الجديد بشكل مدفوع حيث أن أطلقت كونامي في يوم 16 ديسمبر 2021 الماضي عروض هائلة في كوينز لعبة إي فوتبول بيس 2021. حيث يجب الدخول على سلة التسوق أعلى الصفحة يمينا في اللعبة ثم تفتح لك صفحة شراء كوينز . بها خيارات كبيرة. حيث الخيار الأول هو 300 كوينز بمبلغ 17 جنيه مصري فقط لا غير وذلك بدلا من 100 كوينز فقط. كما هناك الخيار الأخر هو بمبلغ 50 جنيه مصري ويتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 بعدد 740 كوينز بدلا من 300 فقط. وتعتبر هذه الطريقة أفضل طريقة أمنة من اللعبة للحصول على الكوينز بسهولة. والصورة التالية يتم توضيح فيها العروض الخاصة بكونامي في eFootball PES 2021 التحديث الجديد.

كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد

ينتظر أيضا عشاق اللعبة نزول رسميا لعبة eFootball PES 2022 التي حتى الآن لم يتم الانتهاء من تطويرها من قبل مطوري شركة konami اليابانية. حيث لا يجب أعزائي مستخدمي اللعبة أن تنساقوا حول المواقع المضللة التي تقدم اللعبة بشكل مجاني وقبل نزولها. حيث حتى الآن لم يتم إصدارها رسميا على جوجل بلاي أو أي منصة أمنة. وعندما تكون لعبة إي فوتبول بيس 2021 متاحة سيتم نزولها من خلال الخطوات التالية. كما سيتم شحن 2022 بالكوينز مثل شحن كوينز PES 2021 Mobile.

الخطوة الأولى هو الدخول على متجر جوجل ببريدك الإلكتروني.

كما يجب البحث عن طريق محرك بحث المتجر عن لعبة eFootball PES 2022 والتي ستظهر لك الآن لعبة إي فوتبول بيس 2021 وفور نزول إصدار 2022 سيتم إصداره في النتائج.

وفور نزول إصدار 2022 سيتم إصداره في النتائج. الضغط على اللعبة ثم النقر على تثبيت. واللعبة بكل مشتملاتها مجانا بدون أي مقابل لشركة KONAMI.

شحن كوينز PES 2021 Mobile الآن أصبح سهلا حيث تم سرد طريقتين للشحن. المجانية والمدفوعة كما أستعرضنا كيفية تحميل لعبة إي فوتبول بيس 2022 فور نزولها رسميا في الشهور المقبلة. نتمنى لكم الحصول على أساطير اللعبة بسهولة والاستمتاع بلعب المباريات المختلفة. كما نتمنى لكن دوام الصحة والعافية.