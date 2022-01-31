احذفه الآن.. تحذيرات عاجلة من تطبيق شهير على متجر جوجل بلاي يسرق الأموال

حذر العديد من خبراء الأمن الإلكتروني خلال الساعات القليلة الماضية من تطبيق شهير للمصادقة الأمنية على متجر جوجل بلاي، حيث أنه من التطبيقات المخصصة لحماية المستخدم على الهواتف الذكية من جميع الاختراقات، حيث أكد الخبراء أن التطبيق يقوم بسرقة العديد من البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين وكذلك حساباتهم وأموالهم البنكية، لذا نصح الخبراء جميع المستخدمين بضرورة حذف ذلك التطبيق من الهاتف فوراً، وخاصة بعد قيام متجر جوجل بلاي بحذفه خلال الأيام القليلة الماضية، حرصاً على بيانات وأموال العملاء.

تحذير من تطبيق 2FA Authenticator على متجر جوجل بلاي

ومن جانبه أوضح موقع “PhoneArena” أن خبراء في شركة Pradeo قد حذروا لجميع من بقاء تطبيق 2FA Authenticator على هواتفهم الذكية، حيث ناشدوا الجميع بضرورة الحذف الفوري للتطبيق، حيث أكتشف الخبراء أن تطبيق المصادقة الثنائية 2FA Authenticator المتخصص في حماية الأشخاص أو المستخدمين والعمل على عدم اختراق حساباتهم وسرقة العديد من البيانات الهامة التي تُساعدهم في سرقة الأموال، حيث يحتوي ذلك التطبيق الخطير على برمجيات ضارة تنتشر على الهواتف وتخترق جميع البيانات الموجودة على هاتفك الشخصي.

وعلى الفور قامت شركة Pradeo التي اكتشفت خطورة التطبيق بإبلاغ مسؤولي متجر تطبيق جوجل بلاي الشهير، حيث أعلن المتجر عن حذف التطبيق من أيام قليلة، حيث يطلب التطبيق من مستخدمي الهواتف إذنا من اجل التقاط الصور ومقاطع الفيديو من خلال استخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، كما انه يصل إلى الشبكة فضلاً عن السحب على التطبيقات الأخرى، ويمنع جهازك من الإغلاق، وتعطيل قفل الشاشة، مما يقلل في النهاية من تحكمك في هاتفك الخاص، ويزيد الخطورة على البيانات الخاصة لك.

وأوضح خبراء الأمن أن التطبيق يستطيع الوصول سراً والحصول على العديد من الأذونات الأخرى التي تعمل على تعطيل لوحة المفاتيح، فضلاً على الوصول على شبكة الإنترنت الخاصة بك والخدمات المقدمة، كما أنه يحصل على الإذن باستخدام بصمة الوجه أو اليد، ثم بعدها يقوم باختراق الحسابات المالية والتطبيقات، وسرقة العديد من البيانات والمعلومات الهامة من الهاتف، فضلاً على سرقة الأموال واختراق الحسابات البنكية، حيث يتم إفراغ تلك الحسابات لصالح الهكر او المتسللين عبر ذلك التطبيق.