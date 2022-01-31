سعر ومواصفات ايفون ١٤ برو ماكس 2022 بالسعودية ومصر والدول العربية

يحتوي جوال ايفون ١٤ برو ماكس 2022 على العديد من المواصفات الرائعة، التي تجعله من أفضل الهواتف الذكية على الإطلاق، وتأمل شركة أبل الأمريكية أن يحقق هاتفها الجديد النجاح الذي حققته سلسلة هواتف ايفون 12، وايفون ١٣، ويأتي جوال iPhone 14 Pro Max ببطارية قوية تصمد لفترات طويلة أثناء استخدام الهاتف، كما يدعم الهاتف تشغيل أحدث شبكات الاتصال في العالم وهى شبكة الجيل الخامس، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات جوال ايفون 14 برو ماكس، وسعر الهاتف في السعودية ومصر والدول العربية.

مواصفات ايفون ١٤ برو ماكس 2022

جوال iPhone 14 Pro Max يحتوي على مواصفات رائعة وهى كما يلي:-

يحتوي الجوال على معالج قوي من نوع Apple A16 ويعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر ، سداسي النواة.

يأتي الهاتف بمعالج رسوميات قوي من نوع Apple Gpu.

الجوال يحتوي على كاميرا أمامية ممتازة تعطينا صور غايه في الروعة حيث تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية دقتهم 12 ميجا بكسل.

تبلغ أبعاد الجوال 160.8*78.1*7.7.

يبلغ وزن الهاتف 240 جرام.

يدعم الجوال تشغيل جميع الشبكات وخاصة شبكة الجيل الرابع والجيل الخامس.

الجوال يدعم خاصية تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4k.

يدعم تشغيل الواي فاي بتردد الـ b/g/n.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة من Liquid Retina XDR mini-LED LCD.

مساحة الشاشة 6.7 بوصة، ومعدل تحديثها 120Hz.

سطوع الشاشة 1200 شمعه.

دقة الشاشة تبلغ 2778*1284 بكسل.

لا يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة الجوال الداخلية.

واجهة الجوال مصنوعة من زجاج الغوريلا وظهر الجوال مصنوع من الزجاج، كما يحتوي الهاتف على إطار جانبي من التيتانيوم.

يحتوي على مستشعر البصمة، كما يدعم خاصية الـ Face Unlock.

نظام تشغيل الجوال iOS 16.

يأتي الجوال بعدة ألوان الجرافيت والذهبي والفضي والأزرق.

مميزات iPhone 14 Pro Max

هناك الكثير من المميزات التي يحتوي عليها جوال ايفون ١٤ برو ماكس 2022 وهى كما يأتي:-

تصميم الجوال يختلف عن الإصدارات السابقة، حيث يأتي الفريم من مادة التيتانيوم، كما تم إزالة النوتش وإخفاء بروز الجوال. يأتي الهاتف بمعالج قوي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس. الجوال يأتي بسماعتين من نوع ستيريو للحصول على صوت نقي. يأتي الهاتف ببطارية أقوى من بطاريات الإصدارات السابقة.

عيوب ايفون ١٤ برو ماكس 2022

هناك بعض العيوب التي يحتوي عليها جوال iPhone 14 Pro Max وهى كما يلي:-

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة المساحة الداخلية للهاتف.

يأخذ الهاتف فترة طويلة في عملية الشحن بسبب بطئ الشاحن السريع على عكس الهواتف الذكية الأخرى.

ثقل وزن الجوال وهذه النوعية من الهواتف لا يفضلها بعض الناس.

شريحة الجوال الثانية من نوع eSim وهى لا تتوفر في معظم الدول العربية.

سعر iPhone 14 Pro Max

سوف نتعرف على سعر جوال ايفون ١٤ برو ماكس 2022 في السعودية ومصر والدول العربية وهى كما يأتي:-